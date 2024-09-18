Σενάριο ταινίας θυμίζει το ισραηλινό χακάρισμα των βομβητών που φέρουν τα μέλη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, και οι οποίοι εξερράγησαν εχθές σχεδόν ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε σούπερ μάρκετ, σε κουρεία, στους δρόμους, στα αυτοκίνητα, ακόμη και σε σπίτια με τραγικό απολογισμό έως αυτή την ώρα 9 νεκρούς και σχεδόν 2.800 τραυματίες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ανέβει βιντεάκια από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων που δείχνουν την στιγμή που «ανατινάζεται» ο βομβητής.

Σε ένα από αυτά, ένας άνδρας ψωνίζει σε μανάβικο, όταν η τσάντα που κουβαλά εκρήγνυται. Ο άντρας πέφτει στο έδαφος σφαδάζοντας ενώ ο κόσμος γύρω του είναι τρομοκρατημένος.

Σε ένα άλλο βίντεο, ένας άνδρας βρίσκεται στο ταμείο σούπερ μάρκετ. Χτυπάει ο βομβιστής του, τον βγάζει από την τσέπη του και αυτός σκάει στα χέρια του. Ο άνδρας πέφτει αναίσθητος στο έδαφος.

Exploding pagers and other communication devices in #Lebanon among #Hezbollah members today. Recall the public reporting that #Israel has infiltrated the Hezbollah communication networks and that Hezbollah had switched to pagers and couriers after cell phones were banned. pic.twitter.com/AGGVYhE2lC — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 17, 2024

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ακόμα βίντεο από το χάος και τους τραυματίες στα πολυσύχναστα σημεία που έγιναν οι εκρήξεις, ανάμεσα σε απλούς πολίτες.Στις πρώτες εικόνες που έφταναν από την πρωτεύουσα της χώρας, Βηρυτό, οι τραυματίες ήταν σχεδόν παντού, ακόμη και στα πεζοδρόμια με λεκέδες αίματος ακόμη και στις πόρτες των αυτοκινήτων.

🚨 BREAKING! Hundreds of civilians have been injured due to the detonation of numerous communication devices (pagers) carried by Hezbullah members in #Lebanon, possibly caused by an Israeli malware attack. pic.twitter.com/dobExgwdoT — DOAM (@doamuslims) September 17, 2024

Πώς παγιδεύτηκαν οι σχεδόν 3000 βομβητές

Σύμφωνα με τους New York Times, οι μικρές συσκευές της κατασκευάστριας Gold Apollo της Ταϊβάν παγιδεύτηκαν από τις ισραηλινές υπηρεσίες προτού φθάσουν στον Λίβανο.

Πάνω από 3.000 δείγματα, κυρίως του μοντέλου AP924, είχαν παραγγελθεί από το λιβανικό κίνημα στην εταιρεία πάντα κατά τους Τάιμς, ενώ πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο λιβανικό κίνημα τόνισε ότι «οι βομβητές που εξερράγησαν ήταν μέρος παρτίδας η οποία αγοράστηκε πρόσφατα από τη Χεζμπολάχ, αποτελούμενης από 1.000 κομμάτια»

Μερικές δεκάδες γραμμάρια εκρηκτικής ύλης -ως και 57 γραμμάρια- τοποθετήθηκαν πλάι στην μπαταρία των βομβητών μαζί με πυροκροτητές, που εξερράγησαν στις 15.30 τοπική ώρα, μετά από μήνυμα που έμοιαζε να εστάλη από την ηγεσία της Χεζμπολάχ έφθασε στις συσκευές.

Οι βομβητές εξερράγησαν μία ημέρα αφότου οι Ισραηλινοί ηγέτες προειδοποίησαν ότι σκέφτονται να εντείνουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει εάν βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις, αλλά οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν ήδη αυξηθεί.

Πηγή: skai.gr

