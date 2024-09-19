Λίβανος: 20 νεκροί στις εκρήξεις ασυρμάτων της Χεζμπολάχ - Νέος απολογισμός

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 450 και πλέον τραυματίστηκαν στο νέο κύμα εκρήξεων συσκευών επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολά χθες Τετάρτη στον Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, την επομένη των πολύνεκρων εκρήξεων βομβητών, χρησιμοποιούμενων επίσης από μέλη του κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν.

«Το κύμα εκρήξεων που προκάλεσε ο εχθρός σε γουόκι-τόκι, σκότωσε 20 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 450», ενημέρωσε το υπουργείο με ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

