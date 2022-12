Τwitter: Οι χρήστες ψήφισαν - «Μασκ παραιτήσου» 

Πήρε το ρίσκο του δημοψηφίσματος και έχασε ο νέος CEO της πλατφόρμας που δήλωσε πως θα συμμορφωθεί με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης

Υπέρ της αποχώρησης του Ίλον Μασκ από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Τwitter ψήφισε η πλειοψηφία των χρηστών, σε διαδικτυακή δημοσκόπηση που έκανε ο ίδιος ο Μάσκ με το ερώτημα «Θέλετε να παραιτηθώ από το Twitter;».

Περισσότεροι από 17,5 εκατομμύρια άνθρωποι πήραν μέρος στην ψηφοφορία. Από αυτούς, περίπου 57,5% ψήφισε «Ναι», ενώ 42,5% ήταν κατά της ιδέας να παραιτηθεί ο Μασκ από επικεφαλής του Twitter.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Ο Μασκ δήλωσε χθες πως θα συμμορφωθεί με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, όμως δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για το πότε θα παραιτηθεί, αν η «φωνή λαού» το απαιτήσει.

Παράλληλα με την δημοσκόπηση, ο Μασκ είχε τουϊτάρει: «πρόσεχε τι εύχεσαι γιατι μπορεί να γίνει πραγματικότητα» (!).

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Μέχρι στιγμής ο Ίλον Μασκ - ο οποίος μάλιστα χθες είδε από κοντά τον τελικό του Μουντιάλ στο Κατάρ - δεν έχει αντιδράσει στο αποτέλεσμα της δημοσκόπησης αλλά τουίταρε λακωνικά "Elvis is in the building"...

