Το τερμάτισε ο Ίλον Μασκ: Κάνει δημοσκόπηση με ερώτημα να παραιτηθεί ή όχι από το Twitter

O Ίλον Μασκ, εκτελεστικός διευθυντής της Twitter Inc, ενεργοποίησε χθες, Κυριακή, δημοσκόπηση ρωτώντας αν θα πρέπει να παραιτηθεί από τη διοίκηση της εταιρίας και προσθέτοντας ότι θα συμμορφωθεί με το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.