Δημοσιοποιήθηκε ο λόγος που θα έβγαζε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ στο Κατάρ ανάμεσα σε Αργεντινή και Γαλλία, αν η FIFA επέτρεπε αυτή την «πολιτική» - όπως χαρακτηρίστηκε - παρέμβαση.

Ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ιφαντίνο αρνήθηκε να μεταδοθεί το μήνυμα ειρήνης του Ζελένσκι , δηλώνοντας ότι «στο γήπεδο πρέπει να σεβαστούμε πάνω από όλα το ίδιο το ποδόσφαιρο και τους κανόνες του».

Τα ουκρανικά μέσα ωστόσο δημοσιοποιήσαν τον λόγο του Ουκρανού προέδρου.

«Θερμούς χαιρετισμούς από την Ουκρανία σε όλους τους φίλαθλους του ποδοσφαίρου. Ζωή και ειρήνη. Συγχαίρω όλο τον πλανήτη για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σήμερα, θα γίνουμε μάρτυρες μία νίκης και των εορτασμών του ανθρώπινου πνεύματος. Αυτό το παγκόσμιο κύπελλο απέδειξε, για ακόμα μία φορά, ότι διαφορετικές χώρες και εθνότητες μπορούν να αποφασίσουν ποιος είναι ο πιο δυνατός, μέσω ενός δίκαιου αγώνα, αλλά όχι παίζοντας με τη φωτιά. Στο πράσινο γκαζόν, όχι στο αιματοβαμμένο πεδίο της μάχης.

Αυτό αποτελεί το όνειρο τόσων πολλών ανθρώπων – όταν οι παίκτες συναγωνίζονται, όταν όλοι μπορούν να απολαύσουν τις συνθήκες της ειρήνης. Κάθε πατέρας θα ήθελε να πάει τον γιο του στο γήπεδο για έναν αγώνα ποδοσφαίρου, σε κάθε γωνιά του κόσμου, και κάθε μητέρα θα ήθελε να δει τον γιο της να επιστρέφει σώος από τον πόλεμο.

Ανά πάσα στιγμή, η Ουκρανία προσπαθεί για την ειρήνη περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο. Προσφέρουμε στον κόσμο μία φόρμουλα ειρήνης, γιατί, στον πόλεμο, δεν υπάρχουν πρωταθλητές, δεν μπορεί να υπάρξει ισοπαλία. Έτσι, ανακοινώνω την πρωτοβουλία για την ανάθεση μιας παγκόσμιας φόρμουλας ειρήνης φέτος το χειμώνα. Μία σύνοδο κορυφής για την ένωση όλων των εθνών του κόσμου γύρω από τον στόχο της παγκόσμιας ειρήνης.

Μετά τον αγώνα, τα γήπεδα και οι κερκίδες αδειάζουν από κόσμο. Μετά τον πόλεμο, οι πόλεις μένουν άδειες.

