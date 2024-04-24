Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ουκρανικό drone έπληξε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βόρεια της Μελιτόπολης, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές υπηρεσίες στο κατεχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας Ζαπορίζια. Η επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Μίρνε, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Στη Χερσώνα, ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης Βολοντίμιρ Σάλντο δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από οβίδες ουκρανικού πυροβολικού που έπληξαν αγορά στην πόλη Καχόβκα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις αναφορές από τα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, όπου η ρωσική εισβολή έχει εισέλθει ήδη στον 26ο μήνα της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

