«Πλησιάζουμε επικίνδυνα σε πυρηνικό δυστύχημα» στη Ζαπορίζια, προειδοποίησε χθες Δευτέρα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), τονίζοντας παράλληλα πως είναι στην πράξη «αδύνατον» να επαληθευτεί ποιος ευθυνόταν για τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του ουκρανικού πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού.

Η εγκατάσταση στη Ζαπορίζια (νότια), που παραμένει στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από τον Μάρτιο του 2022, υπέστη σειρά επιθέσεων με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης από την 7η Απριλίου, με τη Μόσχα και το Κίεβο να αλληλοκατηγορούνται γι’ αυτές.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους ποιος ευθυνόταν για αυτές τις πρόσφατες επιθέσεις, ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο Ραφαέλ Γκρόσι, τόνισε πως «σε αυτή την περίπτωση είναι απλά αδύνατον» να προσδιοριστεί ποια πλευρά ευθυνόταν.

Διότι οι επιθέσεις έγιναν με drones, τα οποία μπορούν να αλλάζουν πορεία και τα συγκεκριμένα θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί από «οπουδήποτε».

«Επομένως δεν έχουμε τις επιστημονικές αποδείξεις που θα μας επέτρεπαν να πούμε χωρίς αμφιβολία τι ήρθε από πού», επέμεινε.

Απ’ όπου κι αν έγιναν, αυτές οι «απερίσκεπτες επιθέσεις», οι πρώτες που στοχοποίησαν απευθείας το μεγαλύτερο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στην Ευρώπη από τον Νοέμβριο του 2022, πρέπει «να σταματήσουν αμέσως», τόνισε ο κ. Γκρόσι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αφιερωμένης στο ζήτημα.

«Αν και, ευτυχώς, δεν προκάλεσαν ραδιολογικό συμβάν αυτή τη φορά, αυξάνουν κατά πολύ τον κίνδυνο στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Ζαπορίζια, όπου η πυρηνική ασφάλεια ήταν ήδη εκτεθειμένη», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο οποίος ανέπτυξε ειδικούς στο πεδίο.

Δημιουργούν εξάλλου «επικίνδυνο προηγούμενο, καθώς στοχοποίησαν με επιτυχία το περίβλημα αντιδραστήρα» (σ.σ.: του υπ’ αριθμόν 6), πρόσθεσε.

«Επιτρέψτε μου να το πω απλά. Δυο χρόνια πολέμου επιβάρυναν πολύ την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια. Καθένας από τους επτά πυλώνες του ΔΟΑΕ για την ασφάλεια και την πυρηνική ασφάλεια έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση. Δεν μπορούμε να κοιτάμε άπραγοι καθώς γέρνει η πλάστιγγα», προειδοποίησε.

«Πλησιάζουμε επικίνδυνα σε πυρηνικό δυστύχημα», επέμεινε, καλώντας να μην υπάρξει εφησυχασμός και να αφεθεί «μια ζαριά να κρίνει τι θα γίνει αύριο».

Παρότι και οι έξι αντιδραστήρες βρίσκονται σε κατάσταση «διακοπής λειτουργίας εν ψυχρώ» («cold shutdown»), πρόσθεσε, «ο κίνδυνος μείζονος πυρηνικού δυστυχήματος παραμένει πολύ πραγματικός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

