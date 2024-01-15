Δύο νεαροί Γάλλοι τραυματίστηκαν σήμερα στην επίθεση με αυτοκίνητο στη Ραανάνα, στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε το Κε ντ’ Ορσέ.

Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία γυναίκα και να τραυματιστούν άλλοι 17 άνθρωποι. Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε δύο Παλαιστίνιους ως υπόπτους.

«Η Γαλλία καταδικάζει με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την τρομοκρατική επίθεση από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 17, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, σήμερα στη Ραανάνα. Δύο νεαροί συμπατριώτες μας είναι μεταξύ των τραυματιών, ανέφερε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι έχει «κινητοποιηθεί πλήρως» το γενικό προξενείο της Γαλλίας στο Τελ Αβίβ ώστε να παρασχεθεί όποια βοήθεια χρειαστεί στους τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

