Μια 70χρονη γυναίκα νεκρή, και 17 τραυματίες, μεταξύ αυτών επτά παιδιά, είναι ο νεότερος απολογισμός των επιθέσεων με μαχαίρι και εμβολισμό αυτοκινήτου στην πόλη Ραανάνα, κοντά στο Τελ Αβίβ, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Όπως ανακοινώθηκε από τις ισραηλινές αρχές, οι δράστες είναι δύο Παλαιστίνιοι (ένας 44χρονος ονόματι Μουχαμάντ Ζαϊντάτ και ένας 24χρονος που λέγεται Αχμέντ Ζαϊντάτ) από την πόλη της Χεβρώνας, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ανακρίνονται. Βρίσκονταν παράνομα στο Ισραήλ. Η αστυνομία δεν αποκλείει να υπάρχουν άλλοι ύποπτοι, και συνεχίζει τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Αρχικά δόθηκε η πληροφορία ότι μαχαίρωσαν γυναίκα και της πήραν αυτοκίνητο. Ωστόσο, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, οι δύο Παλαιστίνιοι πήραν τον έλεγχο πολλών αυτοκινήτων, και πραγματοποίησαν επιθέσεις σε τρεις τοποθεσίες στην πόλη. Ο πρώτος συνελήφθη πολύ γρήγορα, ενώ ο δεύτερος λίγα λεπτά αργότερα.

🛑 From the site of the double "Raanana" operation, which resulted in the injury of 19 settlers, 3 of whom are in serious condition.

Η 70χρονη διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Στα θύματα περιλαμβάνονται επίσης ένας άνδρας 34 ετών, αλλά και ένας 16χρονος επίσης σε σοβαρή κατάσταση, αναφέρουν νοσοκομειακές πηγές. Άλλοι οκτώ άνθρωποι φέρουν τραύματα μέτριας σοβαρότητας, ενώ άλλοι τρεις έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

💠 Media Ibrani:

Dari operasi pengrusakan & Penikaman di Raanana...



Serangan penikaman dari pejuang di pemukiman Raanana di wilayah Palestina yang diduduki.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως δράστης πραγματοποίησε επιθέσεις σε πολλά σημεία της πόλης, ρίχνοντας το αυτοκίνητο πάνω σε ανθρώπους.

Στη συνέχεια εγκατέλειψε το αυτοκίνητο που δεν λειτουργούσε πλέον και ακολούθως έκλεψε ένα δεύτερο όχημα και συνέχισε, χτυπώντας τουλάχιστον άλλη μία ομάδα ανθρώπων. Οι αρχές αναφέρουν ότι έκλεψε και άλλα οχήματα.

2 separate incidents in Raanana with multiple casualties - believed to be stabbing / car-ramming attacks.



MDA EMTs and Paramedics treating 11 casualties in varying conditions





«Μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στη Ραανανά, αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επί τόπου και οι συνθήκες διερευνώνται», έγραψε η αστυνομία του Ισραήλ σε ανάρτηση στο X, πρώην Twitter.

«Προτρέπουμε το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση και να ακολουθεί τις οδηγίες της αστυνομίας».

Παράλληλα, ο δήμαρχος της πόλης, Τσαιμ Μπροϋντέ, κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν μέσα καθώς οι αρχές αξιολογούν ακόμα την κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

