Oδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις στο επίκεντρο των επαφών Σταϊκούρα στη Σόφια

Οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις ήταν στο επίκεντρο των διμερών επαφών του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, στη Σόφια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών της Βουλγαρίας, μεταξύ του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα και των υπουργών Οικονομικών, Ασέν Βασίλεφ, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γκεόργκι Γκβοζντέικοφ και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων, Αντρέι Τσεκόφ, ήταν παραγωγική.

Αντικείμενο των συζητήσεων ήταν η ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών, στο πεδίο της συνδεσιμότητας των υποδομών και των μεταφορών, σε ό,τι αφορά τις οδικές και τις σιδηροδρομικές συνδέσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Η συνεργασία των δύο χωρών σε αυτά τα πεδία, θα είναι συνεχής και ενισχυόμενη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

