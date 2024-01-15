Το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας θα έχει, αύριο Τρίτη, στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα, την πρώτη του συνεδρίαση για το 2024 υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τα βασικά θέματα που θα τεθούν επί τάπητος είναι η κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Κούρδους αντάρτες στο βόρειο Ιράκ και τη βόρεια Συρία, το θέμα της προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το τουρκικό αίτημα για αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ αλλά και οι αυξήσεις στις συντάξεις.

Το σχετικό πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εγκρίθηκε, στις 26 Δεκεμβρίου, από την Επιτροπή Εξωτερικών της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και αναμένεται η εισαγωγή του στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας. Το γεγονός ότι το θέμα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη του Υπουργικού Συμβουλίου απομακρύνει το ενδεχόμενο να τεθεί προς συζήτηση και στην Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης αύριο, πρώτη ημέρα της συνεδρίασης των Τούρκων βουλευτών μετά την επιστροφή τους από τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς. Εξάλλου, οι επιθέσεις κατά των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράκ και τη Συρία θέτουν νέα δεδομένα όσον αφορά και στη στάση της Άγκυρας στο θέμα αυτό.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να συζητηθεί και το τουρκικό αίτημα για την αγορά από τις ΗΠΑ μαχητικών αεροσκαφών F-16, υπό την προοπτική να υπάρξει ταυτόχρονη λήψη απόφαση από τις ΗΠΑ με την άρση από την πλευρά της Άγκυρας του αδιεξόδου στο θέμα της Σουηδίας, θέση την οποία είχε εκφράσει προ ημερών ο Τούρκος πρόεδρος.

Οι εκτεταμένες αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις που διεξάγονται κατά κουρδικών οργανώσεων στο βόρειο Ιράκ όσο και στη βόρεια Συρία, όπου από τον περασμένο Οκτώβριο έχουν σκοτωθεί 31 Τούρκοι στρατιώτες, θα τεθούν επίσης επί τάπητος στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ παράλληλα οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών, Γιασάρ Γκιουλέρ και Χακάν Φιντάν, θα ενημερώσουν σχετικά, αύριο στις 15:00, και την Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης.

Ο πόλεμος στη Γάζα και η ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα θα συζητηθούν επίσης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

