«Τρικυμία» μετά τις ρωσικές υποκλοπές και σαμπάνιες στη Μόσχα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Για σαμπάνιες που έχουν ανοίξει στη Μόσχα κάνει λόγο η ευρωπαϊκή έκδοση του Politico που χθες, Δευτέρα, αφιέρωνε το πρώτο της θέμα στην ταπείνωση, όπως την χαρακτήριζε, της Γερμανίας, καθώς η Ρωσία -με αξιοσημείωτα σχετική ευκολία- κατάφερε να υποκλέψει κρίσιμη συνομιλία Γερμανών στρατιωτικών αξιωματούχων, σύμφωνα με την οποία φαίνεται ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις συζητούσαν σχέδιο για χτυπήματα στο ρωσικό έδαφος.

Το θέμα παραμένει ψηλά στη διεθνή επικαιρότητα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας να καλεί τον Γερμανό πρέσβη για εξηγήσεις και τον Σεργκέι Λαβρόφ να δηλώνει ότι «οι συζητήσεις αξιωματούχων του γερμανικού στρατού που διέρρευσαν αποκάλυψαν ότι η όρεξη για πόλεμο στην Ευρώπη παραμένει πολύ μεγάλη».

Όπως εξήγησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, στόχος των Ευρωπαίων είναι «η στρατηγική ήττα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης».

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διερωτάται «εάν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς έχει τον έλεγχο της κατάστασης» ενώ, ο πρώην πρόεδρος της χώρας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πάει -ως συνήθως- ένα βήμα παραπέρα επισημαίνοντας πως «η Γερμανία σχεδιάζει πόλεμο με τη Ρωσία».

Η σχετική ηχογράφηση αφορά σε μυστικές συνομιλίες Γερμανών στρατιωτικών αξιωματούχων στις οποίες αυτοί αναφέρονται στο σενάριο χρήσης των γερμανικής κατασκευής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Taurus από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στις ίδιες συνομιλίες αναφέρονται, επίσης, και στις πιθανές επιπτώσεις εάν οι εν λόγω πύραυλοι χρησιμοποιηθούν κατά στόχων όπως για παράδειγμα κατά της Γέφυρας του Κερτς που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με την ηπειρωτική Ρωσία.

Οι σχετικές αποκαλύψεις σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, από ρωσικούς λογαριασμούς που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο με πρώτο εκείνον της Διευθύντριας Σύνταξης του ρωσικού RT, Μαργαρίτα Σιμονιάν, αποτελούν ταπείνωση για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, υπογραμμίζει το Politico, προσθέτοντας ότι ρίχνουν νερό στον μύλο της ρωσικής προπαγάνδας με τον κύκλο του Βλάντιμιρ Πούτιν να σπεύδει να σπείρει τη διχόνοια στο Βερολίνο βλάπτοντας την απήχηση του Όλαφ Σολτς εντός αλλά και εκτός Γερμανίας.

Η γνησιότητα της διάρκειας 38 λεπτών ηχογράφησης δεν αμφισβητείται, γεγονός το οποίο γεννά μεγαλύτερη αναταραχή στη Δύση και περισσότερη χαρά στη Μόσχα.

Στο πρώτο του επίσημο σχόλιο, ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους τόνισε ότι η Ρωσία διεξάγει «πόλεμο πληροφοριών», ενώ συμπλήρωσε ότι οι γερμανικές Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο υποκλοπής.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν έχει – μέχρι στιγμής - προβεί σε κανένα σχόλιο ενώ, ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο παράδοσης Taurus στο Κίεβο τονίζοντας ότι «εάν θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο, αυτό είναι εφικτό μόνο με την συμμετοχή Γερμανών στρατιωτών».

Ο Γερμανός καγκελάριος έχει αφήσει εδώ και μία εβδομάδα να εννοηθεί ότι η Βρετανία και η Γαλλία διατηρούν στρατιώτες τους στο ουκρανικό έδαφος με το Λονδίνο – στον απόηχο των δηλώσεων του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν που δεν απέκλειαν την αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία – να έχει ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία ενός μικρού αριθμού προσωπικού στη χώρα χωρίς, όμως, να διευκρινίζει ποια είναι η αποστολή του.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου παραμένει έντονη κάνοντας λόγο για «άμεση εμπλοκή των χωρών της συλλογικής Δύσης στη σύγκρουση γύρω από την Ουκρανία».

Είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από μία εβδομάδα που η Μόσχα παίζει – ακόμη και με τρόπο έμμεσο – το χαρτί της υπαρξιακής απειλής.

Έχει προηγηθεί η ετήσια ομιλία του Βλάντιμιρ Πούτιν, την περασμένη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε τη Δύση για τον κίνδυνο «πραγματικής απειλής» πυρηνικού πολέμου σε περίπτωση αποστολής δυτικών στρατιωτών στην Ουκρανία.

