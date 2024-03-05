Η διπλωματία της Βραζιλίας κάλεσε χθες Δευτέρα τη διεθνή κοινότητα να θέσει σε εφαρμογή απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ενέκρινε τον σχηματισμό και την ανάπτυξη διεθνούς οπλισμένης δύναμης που θα υποστηρίξει την αστυνομία της Αϊτής στην προσπάθειά της να αποκαταστήσει την ασφάλεια, εν μέσω ραγδαίας κλιμάκωσης της βίας πάνοπλων συμμοριών κακοποιών.

Η κατάσταση στη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου επιδεινώνεται δραματικά από την περασμένη εβδομάδα, καθώς συμμορίες εξαπολύουν συντονισμένες επιθέσεις με σκοπό να ανατρέψουν τη de facto κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί, ειδικά μετά την απόδραση χιλιάδων κρατουμένων το σαββατοκύριακο έπειτα από εφόδους κακοποιών σε φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

