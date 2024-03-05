Ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας Λουίς Αμπιναδέρ δήλωσε χθες Δευτέρα πως η κυβέρνησή του δεν θα δεχθεί ποτέ να δημιουργηθούν καταυλισμοί προσφύγων από τη γειτονική Αϊτή, εν μέσω δραματικής κλιμάκωσης της βίας στη χώρα αυτή.

Ο Κάρλος Λουσιάνο Ντίας Μόρφα, ο υπουργός Άμυνας της Δομινικανής Δημοκρατίας —όπου οι αρχές απέλασαν δεκάδες χιλιάδες Αϊτινούς πέρυσι— έκανε χθες περιοδεία στα σύνορα για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών για την οικοδόμηση φράκτη στα σύνορα των δυο χωρών που μοιράζονται τη νήσο Εσπανιόλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

