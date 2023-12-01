Τριάντα παλαιστίνιοι κρατούμενοι αποφυλακίζονται από το Ισραήλ

Τριάντα παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές —γυναίκες και ανήλικοι— αποφυλακίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, κατ’ εφαρμογή των όρων της συμφωνίας ανακωχής με τη Χαμάς, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές.

Αφέθηκαν ελεύθεροι μερικές ώρες πριν από την προβλεπόμενη λήξη της ανακωχής και μετά την απελευθέρωση νωρίτερα από τη Χαμάς οκτώ ομήρων που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, στους οποίους προστέθηκαν δυο γαλλοϊσραηλινές όμηροι που αφέθηκαν ελεύθερες προχθές Τετάρτη.

Η διπλωματία του Κατάρ, που διαδραματίζει τον ρόλο του βασικού μεσολαβητή ανάμεσα στα μέρη, με την υποστήριξη της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως θα αποφυλακίζονταν 23 ανήλικοι και επτά γυναίκες.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ την 24η Νοεμβρίου, η συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι 110 όμηροι, ανάμεσά τους 80 γυναίκες, παιδιά και νέοι κάτω των 19 ετών, Ισραηλινοί ή με διπλή υπηκοότητα.

Σε αντάλλαγμα, αποφυλακίστηκαν 240 Παλαιστίνιοι, γυναίκες, παιδιά και ανήλικοι.

Εξάλλου, περίπου τριάντα αλλοδαποί, στην πλειονότητά τους Ταϊλανδοί που εργάζονταν στο Ισραήλ, αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς εκτός του πλαισίου της συμφωνίας.

Οι γυναίκες και τα παιδιά που αποφυλακίστηκαν βρίσκονταν σε κρατητήρια στην ισραηλινή επικράτεια, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ, διευκρίνισε η ισραηλινή υπηρεσία φυλακών σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

