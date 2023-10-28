Πόλεμος Χαμάς - Ισραήλ: Τουλάχιστον 29 δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους

Ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 29 επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, κατήγγειλε χθες Παρασκευή η μη κυβερνητική οργάνωση Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Ο πόλεμος, που πλέον διαρκεί τρεις εβδομάδες, ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, ξέσπασε έπειτα από την επίθεση του στρατιωτικού του βραχίονα σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, που ήταν η πιο πολύνεκρη από καταβολής κράτους το 1948.

«Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, η CPJ κατέγραψε την πιο θανατηφόρα περίοδο για τους δημοσιογράφους που καλύπτουν ένοπλες συρράξεις αφότου (...) άρχισε να συγκεντρώνει στοιχεία, το 1992», τόνισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της.

Ο ιστορικός τραγικός απολογισμός αυτός συνοδεύεται από «παρενοχλήσεις», «συλλήψεις» και «άλλα εμπόδια στη δημοσιογραφική δουλειά σε περιοχές που συμπεριλαμβάνουν τη Δυτική Όχθη και το Ισραήλ».

Καθώς περιορίζονται ολοένα περισσότερο τα περιθώρια που έχουν οι δημοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά τους, πλήττεται σε μεγάλο βαθμό «η δυνατότητα του κόσμου να μάθει και να καταλάβει τι συμβαίνει σε αυτή τη σύρραξη», κάτι που προφανώς «θα έχει συνέπειες» σε διεθνή κλίμακα, τόνισε η ΜΚΟ.

Εξέφρασε επίσης την «έντονη ανησυχία» της για την διακοπή των τηλεπικοινωνιών και της πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καθώς οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί χάνουν την επαφή με τα συνεργεία και τους ρεπόρτερ τους στη Γάζα, που είναι ανεξάρτητοι αυτόπτες μάρτυρες και δίνουν πληροφορίες για τις εξελίξεις και τον ανθρώπινο απολογισμό αυτού του πολέμου, κλείνει ένα παράθυρο που επέτρεπε στον κόσμο να δει την πραγματικότητα όλων των πλευρών που εμπλέκονται στη σύρραξη», επισήμανε η CPJ.

«Αυτή τη μαύρη ώρα, στεκόμαστε στο πλευρό των δημοσιογράφων, αυτών που αναζητούν την αλήθεια, η καθημερινή δουλειά των οποίων μας ενημερώνει για τα γεγονότα, ρίχνει φως στην ανθρώπινη κατάσταση, επιτρέπει τον έλεγχο της εξουσίας», πρόσθεσε.

Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.400 ανθρώπους, κυρίως άμαχους, ενώ τουλάχιστον 229 απήχθησαν, κατά τις ισραηλινές αρχές. Στους ακατάπαυστους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε σκοτώθηκαν πάνω από 7.300 άνθρωποι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, ανάμεσά τους πάνω από 3.000 παιδιά, κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σχεδόν 50 όμηροι έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.