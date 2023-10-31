Ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει στις γαλλικές Αρχές το γεγονός ότι αρκετά εβραϊκά σπίτια και επιχειρήσεις έχουν γίνει στόχος αγνώστων οι οποίοι τα σημαδεύουν ζωγραφίζοντας το Αστέρι του Δαβίδ.

Φωτογραφίες που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα Χ δείχνουν δεκάδες σπίτια σε νότιο προάστιο του Παρισιού να έχουν απέξω το Αστέρι την ώρα που ο πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, κτίρια που συνδέονται με αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας, όπως τράπεζες, έχουν βανδαλιστεί.

Disturbing. Jewish homes in Paris are being marked with Stars of David. pic.twitter.com/qza8TADGBB — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 31, 2023

Ανάλογα περιστατικά είχαν καταγραφεί πρόσφατα και στο Βερολίνο ξυπνώντας ανατριχιαστικές μνήμες του παρελθόντος, αλλά και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε προάστια του Παρισιού, όπως το Ομπερβιλιέ, το Φοντενέ ω Ροζ και το Βάνβ. Στη κωμόπολη Σεντ Ουέν, τα αστέρια του Δαβίδ συνοδεύονταν και από συνθήματα όπως «Η Παλαιστίνη θα αντέξει».

Γάλλος Εβραίος δημοσιογράφος δήλωσες στο JC ότι ορισμένα κτίρια στον δρόμο του είχαν σημαδευτεί.

Meanwhile in France: buildings belonging to French Jews in Paris were marked with a Star of David pic.twitter.com/7WGQ7UD6si — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) October 31, 2023

«Αυτή δεν είναι μια μεγάλη εβραϊκή περιοχή και ρώτησα τον θυρωρό σε ένα από τα κτίρια που είχαν σημαδευτεί με ένα αστέρι εάν ζούσαν Εβραίοι εκεί. Δεν ήξερε. Υποθέτω ότι ήταν επειδή όποιος το έκανε είχε δει τα ονόματα από την ενδοεπικοινωνία και πίστευε ότι ήταν Εβραίοι» ανέφερε:

Η εισαγγελία στο Παρίσι ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των ατόμων που ζωγράφισαν «γύρω στα εξήντα» Αστέρια του Δαβίδ στους τοίχους πολλών κτιρίων στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Bonjour, je suis journaliste à France Inter. Ou avez-vous pris cette photo? Merci pour votre réponse — Anne Soetemondt (@annecha) October 31, 2023

