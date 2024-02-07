Τρία πτώματα βρέθηκαν κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας κοντά στη Βαρκελώνη

Τρία πτώματα βρέθηκαν σήμερα κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας κοντά στη Βαρκελώνη, το εσωτερικό της οποίας κατέρρευσε χθες, Τρίτη, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες.

«Εντοπίσαμε τρία άψυχα σώματα μέσα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στην Μπανταλόνα. Η αναγνώρισή τους δεν έχει γίνει ακόμα» έγραψαν οι πυροσβέστες σε μήνυμά τους στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X.

Το εσωτερικό της πενταώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε χθες, Τρίτη, λίγο μετά τις 10:30 (11:30 ώρα Ελλάδας) σ' αυτή την πόλη των περισσότερων από 200.000 κατοίκων που βρίσκεται βόρεια της Βαρκελώνης.

Σε φωτογραφίες, που δημοσιοποιήθηκαν στο Ίντερνετ από τους πυροσβέστες, εικονίζεται μια τρύπα να χάσκει από τον τελευταίο όροφο μέχρι το ισόγειο του κτιρίου, η πρόσοψη του οποίου είναι αντιθέτως άθικτη.

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

Η τύχη αυτών των τριών προσώπων αγνοείτο από χθες το βράδυ. Δεκαεννέα ομάδες πυροσβεστών εργάσθηκαν στη διάρκεια της νύκτας, μαζί με ειδικούς σκύλους, για να βρουν τους ανθρώπους αυτούς, καθαρίζοντας με τα χέρια τους 60 κυβικά μέτρα συντριμμιών.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πολυκατοικία, η οποία περιλάμβανε 20 διαμερίσματα, είχε κατασκευαστεί το 1959 και είχε αποτελέσει πρόσφατα αντικείμενο ελέγχου ασφαλείας.

Οι δημοτικές αρχές της Μπανταλόνα ανακοίνωσαν μέσω της X ότι κήρυξαν τριήμερο πένθος.

🔗| Three bodies found after Badalona building collapse



Firefighters working since yesterday morning were searching for three neighbors of the apartment blockhttps://t.co/hPV2fPMfGK — Catalan News (@catalannews) February 7, 2024

