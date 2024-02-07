Τουλάχιστον 25 νεκροί και 25 τραυματίες είναι ο πιο πρόσφατος απολογισμός δύο εκρήξεων που σημειώθηκαν το πρωί κοντά σε γραφεία υποψηφίων την παραμονή των εθνικών εκλογών στην επαρχία Μπαλουτσιστάν (Βελουχιστάν) του νοτιοδυτικού Πακιστάν.

Η πρώτη επίθεση, από την οποία σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, σημειώθηκε στο γραφείο ενός ανεξάρτητου υποψηφίου στην περιοχή Πισίν.

Η δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε στην Κίλα Σαϊφουλάχ, μια πόλη κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, κοντά στα γραφεία του "Τζαμιάτ Ουλεμά Ισλάμ", ενός θρησκευτικού κόμματος που έχει υπάρξει στόχος ένοπλων επιθέσεων, σύμφωνα με τον υπουργό Ενημέρωσης της επαρχίας.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιός ευθύνεται για τις επιθέσεις. Πολλές οργανώσεις, ανάμεσά τους και οι Ταλιμπάν του Πακιστάν καθώς και αυτονομιστικές οργανώσεις από το Μπαλουτσιστάν, αντιτίθενται στο πακιστανικό κράτος και τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις .

Το Πακιστάν οδεύει στις κάλπες εν μέσω της αύξησης ενόπλων επιθέσεων τους τελευταίους μήνες, αλλά και της φυλάκισης του Ίμραν Χαν, του νικητή των τελευταίων εθνικών εκλογών, κάτι που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα του Τύπου παρά την οικονομική κρίση και άλλα δεινά που μαστίζουν την εξοπλισμένη με πυρηνικά όπλα χώρα.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχίες σε σχέση με την ασφάλεια για τη διεξαγωγή των αυριανών εκλογών και οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι θα ενισχύσουν την ασφάλεια στα εκλογικά τμήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

