Κίνα: Παρέλυσαν οι μεταφορές λόγω του χιονιά – Ταλαιπωρία για εκατομμύρια ανθρώπων που ταξιδεύουν για το Σεληνιακό Έτος - Βίντεο

Οι χιονοθύελλες και η παγωμένη βροχή έχουν διαταράξει τις μεταφορές σε μεγάλες περιοχές της Κίνας καθώς εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν για τις διακοπές του Σεληνιακού Νέου Έτους

China

Παρέλυσαν οι μεταφορές στην Κίνα λόγω του χιονιά. Οι χιονοθύελλες και η παγωμένη βροχή έχουν διαταράξει κάθε μέσο μαζικής συγκοινωνίας σε μεγάλες περιοχές της Κίνας, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν για τις διακοπές του Σεληνιακού Νέου Έτους (Σάββατο 10 Φεβρουαρίου).

Εκατοντάδες πτήσεις και σιδηροδρομικά δρομολόγια έχουν ακυρωθεί ενώ οι αυτοκινητιστές έχουν εγκλωβιστεί σε παγωμένους αυτοκινητόδρομους εδώ και μέρες.
 

Οι κινεζικές ετήσιες διακοπές προκαλούν τη «μεγαλύτερη ετήσια ανθρώπινη μετανάστευση», καθώς εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα ταξιδεύουν για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, αναφέρει το BBC.

Τα ταξίδια έχουν επίσης αυξηθεί μετά την άρση των περιορισμών για την Covid-19 μετά από ένα χρόνο.

Οι αρχές αναμένουν να πραγματοποιηθούν 480 εκατομμύρια ταξίδια για το Σεληνιακό Νέο Έτος, γνωστό και ως Φεστιβάλ της Άνοιξης. Είναι ενδεικτικό ότι ο όγκος είναι 40% υψηλότερος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.


Η μετεωρολογική υπηρεσία της Κίνας έχει προειδοποιήσει για τις χειρότερες χειμερινές καιρικές συνθήκες από το 2008. Η κεντρική περιοχή της χώρας - συμπεριλαμβανομένων επαρχιών όπως το Hebei, το Hubei και το Anhui - έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες της δριμείας κακοκαιρίας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Κινέζοι αναφέρουν ότι το τσουχτερό κρύο χάλασε τα σχέδιά τους να επανενωθούν με την οικογένεια. Δημοσίευσαν φωτογραφίες τους στις οποίες είναι εγκλωβισμένοι σε τρένα και σιδηροδρομικούς σταθμούς, ενώ κόπηκαν και τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.
 

Πηγή: bbc.com

TAGS: Κίνα χιονιάς χιόνι
