Ένας άνδρας πέθανε και δύο τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση ύαινας στην Κένυα. Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο Πανεπιστήμιο Πολυμέσων της Κένυας, στα περίχωρα της πρωτεύουσας, Ναϊρόμπι, το βράδυ της Δευτέρας.

Το πανεπιστήμιο βρίσκεται κοντά στα δυτικά σύνορα του Εθνικού Πάρκου του Ναϊρόμπι - όπου ζουν πολλά είδη σαρκοφάγων ζώων, όπως ύαινες, λιοντάρια και τσιτάχ.

«Δυστυχώς, μια ομάδα ανακάλυψε τη σορό ενός ανθρώπου στο σημείο, η οποία ανασύρθηκε από την αστυνομία», ανέφερε σε δήλωση η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS).

Οι συγγενείς του Anthony Pasha δήλωσαν ότι σκοτώθηκε ενώ μάζευε καυσόξυλα. «Η ύαινα τον κυνήγησε από το δάσος», είπε ο Καάτζι Λεσιάν, ο ξάδερφος του θύματος.

Ένας από τους τραυματίες, ο 21χρονος φοιτητής μηχανικής Kevin Mwendwa, έχασε τον αντίχειρά του στην επίθεση.

Οι Υπηρεσία Άγριας Ζωής δήλωσε πως η ύαιανα θανατώθηκε και το πτώμα της εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε λύσσα ή άλλες ασθένειες.

Η λύσσα μπορεί να κάνει τα μολυσμένα ζώα πιο επιθετικά και επιρρεπή στο δάγκωμα. Οι επιθέσεις από ύαινες γίνονται όλο και πιο συχνές στα περίχωρα του Ναϊρόμπι, ωθώντας την KWS να εκδώσει οδηγίες για το πώς να αντιδρούν οι κάτοικοι όταν έρχονται αντιμέτωπα με τα ζώα.

Πηγή: skai.gr

