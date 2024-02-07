Τρεις νεκροί σε δυστύχημα με αερόστατο στην Γεωργία

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αερόστατο στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε σήμερα σε ηλεκτροφόρα καλώδια κοντά στο χωριό Ασούρετι, στην ανατολική Γεωργία.

Όπως μεταδίδει το πρώτο κανάλι της γεωργιανής δημόσιας τηλεόρασης (1TV), το αερόστατο τύπου Cameron Z-315 προσέκρουσε σε καλώδια υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα οι τρεις επιβαίνοντες να υποστούν ηλεκτροπληξία. Τα θύματα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της γεωργιανής τηλεόρασης.

Το αερόστατο είχε απογειωθεί από το Πότι με προορισμό τον εθνικό δρυμό Βασλοβάνι, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την κατάρριψη ρεκόρ Γκίνες, αναφέρουν δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης στη Γεωργία.

Για τον σκοπό αυτόν, στο αερόστατο είχε επιβιβαστεί ο εικονολήπτης του δικτύου Imedi Μίσο Μπιτζινασβίλι, ο οποίος έμελλε να βρει τον θάνατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

