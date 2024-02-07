Μεσανατολικό: Νέος κύκλος διαπραγματεύσεων θα αρχίσει την Πέμπτη στο Κάιρο

Υπό την αιγίδα της Αιγύπτου και του Κατάρ θα ξεκινήσει "ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων" την Πέμπτη στο Κάιρο που αποσκοπεί στην επίτευξη "ηρεμίας στη Λωρίδα της Γάζας" όπως και σε μια ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων και Ισραηλινών ομήρων, ανακοίνωσε σήμερα Αιγύπτιος αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Κάιρο προτρέπει "τις δύο πλευρές να επιδείξουν την απαραίτητη ευελιξία", για να επιτευχθεί εκεχειρία στη Γάζα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί, διαβεβαιώνοντας ότι "η Αίγυπτος αναπτύσσει εντατικές και επίμονες προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας" μεταξύ του Ισραήλ και του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Καλά ενημερωμένη πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε επίσης ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δέχθηκε αυτόν τον νέο κύκλο διαπραγματεύσεων, με στόχο "μια εκεχειρία, το τέλος του πολέμου και μια ανταλλαγή κρατουμένων".

Την περασμένη εβδομάδα, η Χαμάς είχε δηλώσει ότι η προτεινόμενη νέα εκεχειρία προβλέπει παύση έξι εβδομάδων στις μάχες, ανταλλαγή ομήρων και φυλακισμένων καθώς και αύξηση της βοήθειας στη Γάζα. 'Εκτοτε, οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη.

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι δήλωσε ότι έλαβε μια "συνολικά θετική" απάντηση από τη Χαμάς σε σχέση με "το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας για τους ομήρους".

Από την πλευρά του, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών εξωτερικού της χώρας, η Μοσάντ, μελετούν αυτή την απάντηση της Χαμάς.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, που πραγματοποιεί περιοδεία στην περιοχή, δήλωσε σήμερα από την Ιερουσαλήμ πως ελπίζει σε μια συμφωνία για τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, σημειώνοντας ότι μένει "πολλή δουλειά" να γίνει προκειμένου να επιτευχθεί αυτό και να υπάρξει πρόοδος στη μεταφορά της βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

