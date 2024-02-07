Στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου η επίσκεψη Πούτιν στην Τουρκία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να επισκεφθεί την Τουρκία στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο μια πηγή από την Άγκυρα.

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ένας Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι ο Πούτιν θα επισκεφθεί την Τουρκία στις 12 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

