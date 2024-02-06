Νταρφούρ: Ένα παιδί πεθαίνει κάθε δύο ώρες σε καταυλισμό εκτοπισμένων

Κάθε δυο ώρες πεθαίνει ένα παιδί στον καταυλισμό εκτοπισμένων Ζαμζάμ του Νταρφούρ, στο δυτικό τμήμα του εμπόλεμου Σουδάν, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF), προειδοποιώντας πως επικρατεί «καταστροφική κατάσταση» εκεί.

«Υπολογίζουμε ότι τουλάχιστον ένα παιδί πεθαίνει κάθε δυο ώρες στον καταυλισμό, ή περίπου 13 παιδιά κάθε μέρα», τόνισε η Κλερ Νικολέ, αρμόδια της ΜΚΟ για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης στο Σουδάν, αναφέρει δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες.

«Τα παιδιά που πάσχουν από οξύ υποσιτισμό και δεν έχουν πεθάνει ακόμη διατρέχουν κίνδυνο να πεθάνουν σε τρεις ως έξι εβδομάδες» αν δεν λάβουν καμιά βοήθεια, συμπλήρωσε.

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών που εξετάστηκαν από την MSF υφίσταται οξύ υποσιτισμό και σχεδόν το 40% των παιδιών έξι μηνών ως δύο ετών υποσιτισμό, κάτι που υπερβαίνει «όλα τα όρια» για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, επισήμανε ακόμη η ΜΚΟ.

Ο αριθμός των θανάτων στον καταυλισμό, από τους μεγαλύτερους και παλιότερους στη χώρα, που φιλοξενεί από 300.000 ως 500.000 εσωτερικά εκτοπισμένους σήμερα, κατά εκτιμήσεις, είναι «εξαιρετικά ανησυχητικός»: ο ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας υπολογίζεται πως φθάνει τους 2,5 θανάτους ανά 10.000 ανθρώπους την ημέρα — επίπεδο διπλάσιου του ορίου για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, σημείωσαν ακόμη οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

«Πριν από την έναρξη της σύρραξης (...) οι εκτοπισμένοι στον καταυλισμό ήταν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένοι από τη διεθνή βοήθεια όσον αφορά τα τρόφιμα, την υγειονομική περίθαλψη, το πόσιμο νερό», σημείωσε η κυρία Νικολέ. «Σήμερα, έχουν εγκαταλειφθεί σχεδόν εντελώς», πρόσθεσε.

«Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) έχει να κάνει παραδόσεις τροφίμων (εκεί) από τον Μάιο» και οι οικογένειες είναι αναγκασμένες να πίνουν «νερό από βάλτους ή ποτάμια», εξήγησε.

Παράλληλα, με κοινή ανακοίνωσή τους που έλαβε χθες το Γαλλικό Πρακτορείο, ειδικοί του ΟΗΕ προειδοποίησαν πως περίπου «25 εκατομμύρια άνθρωποι, ανάμεσά τους 14 εκατομμύρια παιδιά, χρειάζονται απελπιστικά ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν».

Η ανθρωπιστική κρίση προκάλεσε «μαζικό εκτοπισμό άνευ προηγουμένου»: 9 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν, στο εσωτερικό της χώρας στην πλειονότητα τους· φιλοξενούνται σε διάφορες κοινότητες, πρόχειρους καταυλισμούς ή ευκαιριακά καταλύματα (σχολεία, εγκαταλελειμμένα κτίρια...), ζώντας σε «καταστροφικές συνθήκες, με περιορισμένη υποστήριξη από διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις», επισήμαναν οι ειδικοί.

Από την 15η Απριλίου, ο πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους 10.000 ως 15.000 μόνο σε μια πόλη του Νταρφούρ, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση ανεξάρτητων ειδικών του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

