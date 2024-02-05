Ισχυρή καταιγίδα «σαρώνει» την Καλιφόρνια- Φόβοι για φονικές πλημμύρες

Μια ισχυρή καταιγίδα, συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους, σαρώνει σήμερα την Καλιφόρνια, προκαλώντας πλημμύρες επικίνδυνες για εκατομμύρια ανθρώπους, ιδίως στο νότιο τμήμα της αμερικανικής πολιτείας.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε για πλημμύρες «ενδεχομένως θανατηφόρες», ως αποτέλεσμα των «σφοδρών βροχοπτώσεων», την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο βόρειο τμήμα της Καλιφόρνιας, όταν καταπλακώθηκε από ένα δέντρο στον κήπο του.

«Είναι μια πολύ μεγάλη καταιγίδα, με επικίνδυνες συνέπειες, που μπορούν ενδεχομένως να απειλήσουν ζωές», δήλωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 8 κομητείες με περισσότερους από 20 εκατομμύρια κατοίκους, από τις 58 συνολικά της Καλιφόρνιας, μεταξύ άλλων στο Λος Άντζελες, το Όραντζ, το Ριβερσάιντ, το Σαν Μπερναρντίνο, το Σαν Ντιέγκο και τη Σάντα Μπάρμπαρα.

Σχεδόν 700.000 νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι σήμερα το πρωί τοπική ώρα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.us.

Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο flightaware.com.

Σύμφωνα με τη NWS, 13-20 εκατοστά βροχής αναμένονται να πέσουν στο Λος Άντζελες σήμερα, με το σύνολο να ανέρχεται σε 35 εκατοστά βροχής σε διάστημα 48 ωρών σε διάφορες περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι καιρικές συνθήκες «θα επιδεινωθούν» κατά τη διάρκεια της ημέρας, προκαλώντας «ξαφνικές πλημμύρες» και «κατολισθήσεις».

Η NWS έκανε επίσης λόγο για επικίνδυνες «αστραπές», «πλημμύρες σε αστικές ζώνες» και «υπερχειλίσεις ποταμών».

Αυτή η καταιγίδα με ριπές ανέμων ταχύτητας 100 και πλέον χλμ/ώρα αποτελεί τμήμα ενός μετεωρολογικού φαινομένου που έχει ονομαστεί "Pineapple express", το οποίο δημιουργείται στη Χαβάι, κοντά σε μια ζώνη τροπικής υγρασίας.

Οι δυτικές ακτές των ΗΠΑ πέρασαν έναν ασυνήθιστα βροχερό χειμώνα τον περασμένο χρόνο, εξαιτίας μιας σειράς καταιγίδων, οι οποίες προκάλεσαν βροχοπτώσεις ρεκόρ.

Από τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.