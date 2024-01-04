Τα κράτη του Κόλπου καταδικάζουν τις δηλώσεις Ισραηλινών υπουργών για «μετανάστευση» των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν σήμερα τις δηλώσεις δύο Ισραηλινών υπουργών που καλούσαν τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ κάλεσε τη Δευτέρα να επιστρέψουν οι Εβραίοι έποικοι στη Γάζα μετά τον πόλεμο που μαίνεται στον παλαιστινιακό θύλακα και να «ενθαρρυνθεί» ο παλαιστινιακός λαός να μεταναστεύσει, την επομένη παρόμοιας έκκλησης του ακροδεξιού συναδέλφου του και υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Το βασίλειο «καταδικάζει και απορρίπτει κατηγορηματικά τα σχόλια των δύο υπουργών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας.

Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει έναντι της «επιμονής» της ισραηλινής κυβέρνησης να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο «μέσω των δηλώσεών της και των ενεργειών της».

Το Κατάρ, το οποίο έπαιξε μεσολαβητικό ρόλο στην εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς στα τέλη Νοεμβρίου, «καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο» τις δηλώσεις των δύο υπουργών. «Η πολιτική της συλλογικής τιμωρίας και του αναγκαστικού εκτοπισμού που εφαρμόζουν οι κατοχικές αρχές εναντίον των κατοίκων της Γάζας δεν θα αλλάξει το γεγονός ότι η Γάζα είναι παλαιστινιακή γη και θα παραμείνει παλαιστινιακή», πρόσθεσε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Παρόμοια με των γειτόνων του στον Κόλπο ήταν και η αντίδραση του Κουβέιτ, το οποίο προειδοποίησε για τα «ισραηλινά σχέδια που αποσκοπούν στον εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας ειδικότερα και του παλαιστινιακού λαού γενικότερα».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ το 2020, κατήγγειλαν επίσης «με τον πιο έντονο τρόπο τις εξτρεμιστικές δηλώσεις» των δύο υπουργών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Εμιράτων «εκφράζει την κατηγορηματική απόρριψή του για τις προσβλητικές αυτές δηλώσεις και όλες τις πρακτικές που απειλούν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κλιμάκωση και την αστάθεια στην περιοχή», δήλωσε σε ανακοίνωση.

Τις δηλώσεις των δύο Ισραηλινών υπουργών κατήγγειλαν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια συμμαχία δεξιών, ακροδεξιών κομμάτων και υπερορθόδοξων εβραϊκών σχηματισμών, κατηγορείται ήδη ότι ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό την επιρροή των εποίκων στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

