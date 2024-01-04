Υπ. Άμυνας Ισραήλ: Ο χρόνος είναι λίγο για διπλωματικές συζητήσεις με την Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ είπε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Άμος Χοχστάιν ότι ο χρόνος είναι λίγος για να αλλάξει η κατάσταση και να βρεθεί μια διπλωματική λύση με την Χεζμπολάχ.

«Βρισκόμαστε σε μια διασταύρωση - υπάρχει ένα μικρό χρονικό διάστημα για διπλωματικές συνεννοήσεις», δήλωσε ο Γκάλαντ κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Τελ Αβίβ.

«Δεν θα ανεχτούμε τις απειλές που θέτει η Χεζμπολάχ, και θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας».

Ο Γκάλαντ είπε επίσης ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να αλλάξει την κατάσταση ασφαλείας στο βόρειο Ισραήλ και κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο ώστε να μπορέσουν περισσότεροι από 80.000 εκτοπισμένοι Ισραηλινοί να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Υπάρχει μόνο ένα πιθανό αποτέλεσμα - μια νέα πραγματικότητα στη βόρεια αρένα, που θα επιτρέψει την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μας. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μια διασταύρωση - υπάρχει ένα σύντομο χρονικό διάστημα για διπλωματικές συνεννοήσεις, τις οποίες προτιμάμε. Δεν θα ανεχτούμε τις απειλές που θέτουν οι ιρανοί πληρεξούσιοι, η Χεζμπολάχ και θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκάλαντ.

Ο Χόχσταϊν βρίσκεται στο Ισραήλ ως μέρος των κινήσεων για την αποτροπή μιας μεγαλύτερης κλιμάκωσης κατά μήκος των βόρειων συνόρων.

Πηγή: skai.gr

