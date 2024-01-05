Ο Ντόναλντ Τραμπ θα καταφέρει να πετύχει σαρωτική νίκη ήδη από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024; Η απάντηση στο ερώτημα θα δοθεί σε δέκα ημέρες στην Άιοβα, την πολιτεία από την οποία ξεκινούν οι προκριματικές εκλογές από το 1972.

Ο πρώην πρόεδρος, εναντίον του οποίου εκκρεμούν κατηγορίες σε τέσσερις υποθέσεις, θα θέσει εαυτόν στην κρίση των ψηφοφόρων για πρώτη φορά από τότε που αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο το 2021.

«Για όσο καιρό βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, το αμερικανικό όνειρο θα είναι νεκρό», τονίζει ο Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικών συγκεντρώσεων αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και δεσμεύεται ότι, όπως το 2016, θα επιστρέψει στη χώρα «το μεγαλείο της».

Στρατός εθελοντών

Παρά το γεγονός ότι έχουν απαγγελθεί εναντίον του κατηγορίες σε τέσσερις υποθέσεις, για κάποιες από τις οποίες κινδυνεύει να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης, ο δισεκατομμυριούχος πρώην πρόεδρος συγκεντρώνει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το 60% των ψήφων των Ρεπουμπλικάνων, αφήνοντας πολύ πίσω του τους άλλους υποψήφιους για το χρίσμα του κόμματος.

Στην Άιοβα, όπως και σε όλες τις ΗΠΑ, ο Τραμπ διαθέτει ακόμη μια τεράστια βάση ψηφοφόρων που του παραμένουν πιστοί. Επίσης βασίζεται στον στρατό των εθελοντών που οργώνουν κάθε γωνιά αυτής της αγροτικής πολιτείας στις μεσοδυτικές ΗΠΑ, διανέμοντας φυλλάδια, πλακάτ αλλά και τα διάσημα κόκκινα καπελάκια.

Θα αρκέσει αυτό για να κερδίσει στις προκριματικές εκλογές της 15ης Ιανουαρίου;

Αυτό θα φανεί εκείνη την ημέρα, όταν οι ψηφοφόροι θα πάνε σε σχολεία, βιβλιοθήκες και πυροσβεστικά τμήματα στην Άιοβα για να επιλέξουν, μέσω μυστικής ψηφοφορίας, τον άνθρωπο που προτιμούν να λάβει το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Η Χέιλι και ο ΝτεΣάντις ακολουθούν

Άλλοι έξι Ρεπουμπλικάνοι θα προσπαθήσουν να κόψουν τον δρόμο του Τραμπ, όμως μόνο δύο φαίνεται να έχουν κάποιες πιθανότητες να το καταφέρουν.

Από τη μία η Νίκι Χέιλι, πρώην πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ επί προεδρίας Τραμπ και η νέα αγαπημένη της αμερικανικής δεξιάς. Πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας, η 51χρονη Χέιλι είναι η μοναδική γυναίκα υποψήφια.

Από την άλλη ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, ένας συντηρητικός με ακραίες θέσεις για τη μετανάστευση και την άμβλωση. Ο 45χρονος έχει ρίξει μεγάλο βάρος στην Άιοβα και έχει επισκεφθεί και τις 99 κομητείες της. Έχει λάβει εξάλλου την πολύτιμη στήριξη του κυβερνήτη της πολιτείας Κιμ Ρέινολντς. Ωστόσο η δημοτικότητά του έχει καταρρεύσει τους τελευταίους μήνες.

Οι δύο αυτοί υποψήφιοι συγκεντρώνουν το 11 με 12% των ψήφων, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Όμως οι αναλυτές δεν αποκλείουν είτε ο ένας είτε η άλλη να κάνουν την έκπληξη και να στερήσουν από τον Τραμπ ένα μέρος των ψηφοφόρων.

Αν ο Τραμπ δεν πετύχει τη σαρωτική νίκη που προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις στην Άιοβα κινδυνεύει να φανεί πιο ευάλωτος στις υπόλοιπες εκλογικές αναμετρήσεις.

Μία εβδομάδα μετά την Άιοβα ακολουθούν οι προκριματικές εκλογές στο Νιού Χάμσαϊρ και τον Φεβρουάριο στη Νεβάδα και τη Νότια Καρολίνα.

Ως τον Ιούνιο όλες οι αμερικανικές πολιτείες θα έχουν ψηφίσει και ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος θα ανακοινωθεί στο εθνικό συνέδριο του κόμματος τον Ιούλιο.Και οι Δημοκρατικοί;

Ο 81χρονος Μπάιντεν έχει ήδη την επίσημη στήριξη του κόμματος παρά τις συχνές επικρίσεις για την ηλικία του.

Ο βουλευτής της Μινεσότα Ντιν Φίλιπς και η δημοφιλής συγγραφέας Μαριάν Ουίλιαμσον είναι επίσης υποψήφιοι για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, χωρίς ωστόσο να έχουν ρεαλιστικές ελπίδες να το κερδίσουν.

