Ο Λευκός Οίκος απέρριψε αργά χθες ως «φρικτά και ανισόρροπα» τα σχόλια που έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη μη προστασία συμμάχων του ΝΑΤΟ απέναντι σε ενδεχόμενη ρωσική εισβολή.

Ο Τραμπ, ο οποίος κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης χθες στη Νότια Καρολίνα φάνηκε να αφηγείται μια συνάντηση με ηγέτες του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι πρόεδρος μιας «μεγάλης χώρας», που δεν κατονόμασε, τον ρώτησε «Λοιπόν κύριε εάν δεν πληρώσουμε, και δεχθούμε επίθεση από τη Ρωσία –θα μας προστατεύσετε;».

«Είπα: ‘Δεν πληρώσατε; Είστε αμελής;’ Εκείνος είπε: ‘Ναι, ας πούμε ότι αυτό συνέβη’. Όχι, δεν θα σας προστάτευα. Στην πραγματικότητα θα τους ενθάρρυνα να κάνουν ό,τι στο διάβολο θέλουν. Πρέπει να πληρώσετε», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άντριου Μπέιτς, ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ δήλωσε ότι «Η ενθάρρυνση εισβολών στους πιο στενούς συμμάχους μας από δολοφονικά καθεστώτα είναι φρικτή και ανισόρροπη και θέτει σε κίνδυνο την αμερικανική εθνική ασφάλεια, την παγκόσμια σταθερότητα και την εγχώρια οικονομία μας».

Η συνθήκη του ΝΑΤΟ περιλαμβάνει πρόβλεψη που εγγυάται την αμοιβαία άμυνα των κρατών μελών στην περίπτωση που ένα από αυτά δεχθεί επίθεση.

Ο Τραμπ, ο επικρατέστερος υποψήφιος για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, υπήρξε σφοδρός επικριτής του ΝΑΤΟ όταν ήταν πρόεδρος, απειλώντας κατ’ επανάληψη με αποχώρηση από τη συμμαχία. Περιέκοψε την αμυντική χρηματοδότη στο ΝΑΤΟ και πολλές φορές κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν περισσότερα από όσα τους αναλογούν.

Ο Μπέιτς δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που επιδιώκει την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, αποκατέστησε τις συμμαχίες των ΗΠΑ από τότε που ανήλθε στην προεδρία το 2021 διασφαλίζοντας ότι το ΝΑΤΟ είναι τώρα «μεγαλύτερο και πιο ζωντανό απ’ ό,τι έχει υπάρξει ποτέ».

«Αντί να ζητά πολέμους και να προωθεί διαταραγμένο χάος, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα συνεχίσει να ενισχύει την αμερικανική ηγεσία και να υπερασπίζεται τα συμφέροντά μας στην εθνική ασφάλεια – όχι να είναι αντίθετος σε αυτά», ανέφερε σε δήλωση που εκδόθηκε αργά το Σάββατο.

Με τον Τραμπ να προηγείται του Μπάιντεν σε κάποιες δημοσκοπήσεις, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ανησυχούν ότι μια νίκη Τραμπ τον Νοέμβριο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δέσμευση των ΗΠΑ στη συμμαχία, αλλά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε τον περασμένο μήνα πως δεν πιστεύει ότι μια δεύτερη προεδρία Τραμπ θα έθετε σε κίνδυνο την συμμετοχή των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.