Δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ φέρνουν σήμερα ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών τη μάχη του εναντίον της εκστρατείας για τον αποκλεισμό του σε προεδρικές εκλογές πολιτειών λόγω των ενεργειών του κατά την επίθεση του 2021 στο Καπιτώλιο, σε μια υπόθεση με μείζονες συνέπειες για τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι εννέα δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, τους τρεις από τους οποίους έχει διορίσει ο Τραμπ, θα ακούσουν τα επιχειρήματά του εναντίον απόφασης κατώτερου δικατηρίου να τον αποκλείσει από τις προκριματικές του Ρεμπουμπλικανικού Κόμματος για το προεδρικό χρίσμα στο Κολοράντο βάσει της 14ης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ, αφού αποφάνθηκε ότι ο πρώην πρόεδρος συμμετείχε σε εξέγερση.

Η 14η Τροπολογία εμποδίζει να κατέχει δημόσιο αξίωμα οποιοσδήποτε «αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών», ο οποίος είχε ορκισθεί «να τηρεί το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών» και στη συνέχεια «συμμετείχε σε εξέγερση ή στάση εναντίον (του Συντάγματος) ή έδωσε βοήθεια σε εχθρούς (του Συντάγματος)».

Ο Τραμπ δεν αναμένεται να είναι παρών στη σημερινή ακροαματική διαδικασία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 10 π.μ. (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας). Αντίθετα σχεδιάζει να αρχίσει την ημέρα του στην κατοικία του στη Φλόριντα και να ταξιδέψει στη Νεβάδα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τα σχέδιά του. Ο Τραμπ αναμένεται να κερδίσει με άνεση απόψε την προκριματική διαδικασία για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στην πολιτεία αυτή για να αντιμετωπίσει στις 5 Νοεμβρίου τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, το Ανώτατο Δικαστήριο καλείται διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε μια αναμέτρηση για την προεδρία, κάτι που δεν έχει συμβεί μετά την απόφαση ορόσημο του εν λόγω δικαστηρίου στην αναμέτρηση Μπους εναντίον Γκορ, με την οποία είχε δώσει το 2000 την προεδρία στον Τζορτζ Ου. Μπους έναντι του Δημοκρατικού Αλ Γκορ.

Οι δικαστές μπορεί ωστόσο να βρεθούν σύντομα αντιμέτωποι και με μια άλλη υπόθεση που σχετίζεται με τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα για να ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να παρέμβει, αφού εφετείο των ΗΠΑ απέρριψε τη διεκδίκηση ασυλίας εκ μέρους του σε μία από τις δύο υποθέσεις στις οποίες αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες οι οποίες σχετίζονται με τις προσπάθειές του να ανατρέψει την εκλογική ήττα του, το 2020, από τον Μπάιντεν.

Η απόφαση, την οποία έλαβε στις 19 Δεκεμβρίου το κορυφαίο δικαστήριο του Κολοράντο, ήρθε εν μέσω μιας ευρύτερης -και ως επί το πλείστον αποτυχημένης- προσπάθειας δυνάμεων κατά του Τραμπ να τον αποκλείσουν σε περισότερες από 20 άλλες πολιτείες λόγω των ενεργειών του που σχετίζονται με την επίθεση που έγινε στις 6 Ιανουαρίου 2021 εναντίον του Καπιτωλίου. Το Μέιν τον έχει επίσης αποκλείσει από τις προεδρικές εκλογές, όμως η απόφαση αυτή έχει ανασταλεί εν αναμονή της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην υπόθεση του Κολοράντο.

Οι δικαστές μπορεί να ανακοινώσουν σύντομα την απόφασή τους, σημειώνει το Ρόιτερς. Οι προκριματικές στο Κολοράντο είναι προγραμματισμένες για τις 5 Μαρτίου. Η πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι είναι η μόνη αντίπαλος του Τραμπ που παραμένει στην κούρσα για το προεδρικό χρίσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

