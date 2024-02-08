Αζερμπαϊτζάν: Ο Ιλάμ Αλίεφ εκλέχθηκε πρόεδρος για 5η φορά με το 92% των ψήφων

Ο αυταρχικός πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλάμ Αλίεφ, στην εξουσία δυο δεκαετίες, ενισχυμένος μετά την επικράτηση του στρατού του στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, επανεξελέγη στο αξίωμα χθες Τετάρτη, όπως αναμενόταν, για πέμπτη φορά, με πάνω από το 90% των ψήφων, κατά τα επίσημα αποτελέσματα.

Ο κ. Αλίεφ, 62 ετών, κληρονόμος της εξουσίας μετά τον θάνατο του πατέρα του το 2003, έλαβε το 92% των ψήφων στην ψηφοφορία, από την οποία η αντιπολίτευση ήταν απούσα, σύμφωνα με τη σχεδόν οριστική καταμέτρηση.

«Ο λαός του Αζερμπαϊτζάν εξέλεξε τον Ιλάμ Αλίεφ πρόεδρο της χώρας», συνόψισε ο επικεφαλής της κεντρικής εκλογικής επιτροπής, διευκρινίζοντας πως η συμμετοχή ανήλθε στο 67,7%.

Χιλιάδες οπαδοί του αρχηγού του κράτους πανηγύρισαν τη νίκη του χθες βράδυ στους δρόμους της πρωτεύουσας Μπακού.

Τυπικά, οι ψηφοφόροι καλούνταν να επιλέξουν ανάμεσα σε επτά υποψήφιους, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του κράτους. Στην πραγματικότητα, από τους έξι αντιπάλους του κανένας δεν πρόσφερε αληθινή εναλλακτική και όλοι τους «τον είχαν υποστηρίξει στο κοντινό παρελθόν», επισήμανε ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Ορισμένοι μάλιστα εγκωμίαζαν εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας τον κ. Αλίεφ, ο οποίος «τήρησε όλες τις υποσχέσεις του».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξουθενωμένα έπειτα από πολυετή καταστολή, απείχαν και χαρακτήρισαν «φάρσα» τη διαδικασία, όπως και στις προηγούμενες εκλογές, το 2018.

Ο Ιλάμ Αλίεφ καβάλησε το κύμα ενθουσιασμού για τη στρατιωτική νίκη του στρατού του επί των αρμένιων αυτονομιστών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ τον Σεπτέμβριο του 2023, που έβαλε τέλος σε τρεις δεκαετίες διένεξης και δυο πολέμους.

Ο ισχυρός άνδρας του Μπακού ήταν έτσι σε θέση να καυχιέται πως πέτυχε την «επανένωση» της χώρας, στόχο που είχε ορίσει ο ίδιος.

Συμβολικά, ο πρόεδρος και η οικογένειά του έριξαν τα ψηφοδέλτιά τους σε κάλπη της Χανκέντι, της κυριότερης πόλης του Ναγκόρνο Καραμπάχ — της Στεπανακέρτ, για τους Αρμένιους.

Στον θύλακο λειτούργησαν εκλογικά τμήματα στο πλαίσιο εκλογών στο Αζερμπαϊτζάν για πρώτη φορά μετά τη διάλυση της πάλαι ποτέ σοβιετικής ένωσης, τόνισε ο επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής, χαρακτηρίζοντας «ιστορικές» τις εκλογές για αυτόν τον λόγο.

Ο Ιλάμ Αλίεφ κάνει συλλογή συντριπτικών εκλογικών νικών: το 2018 είχε εξασφαλίσει κάπου 86% των ψήφων, το 2008 σχεδόν 89%. Οι ψηφοφορίες αυτές είχαν καταγγελθεί από τους διεθνείς παρατηρητές, με τον ΟΑΣΕ να κάνει λόγο το 2018 για «σοβαρές παρατυπίες».

Η πρώην σοβιετική δημοκρατία των περίπου δέκα εκατομμυρίων κατοίκων καταλαμβάνει τις τελευταίες θέσεις στις κατατάξεις οργανώσεων υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, η αμερικανική οργάνωση προώθησης της δημοκρατίας Freedom House χαρακτηρίζει «χείριστη» την κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν ως προς τις πολιτικές ελευθερίες.

Άλλες ΜΚΟ καταγγέλλουν καταστολή της αντιπολίτευσης, βασανιστήρια στις φυλακές, αυθαίρετες συλλήψεις κ.ο.κ., κατηγορίες που απορρίπτει το Μπακού.

Τους τελευταίους μήνες, κάπου δέκα δημοσιογράφοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο δικαστικών υποθέσεων που υπερασπιστές τους λένε ότι ήταν εντελώς κατασκευασμένες.

Ο Ιλάμ Αλίεφ έχει εξάλλου κατηγορηθεί για αθέμιτο προσωπικό πλουτισμό μέσω της διασπάθισης εσόδων της χώρας από την εξαγωγή υδρογονανθράκων, κάτι που διαψεύδει.

Έχει ονομάσει τη σύζυγό του Μεχριμπάν Αλίεβα αντιπρόεδρο. Ο γιος του ζευγαριού θεωρείται από πολλούς πιθανό να τον διαδεχθεί στο μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

