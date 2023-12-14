Σε μία... πρωτόγνωρη κίνηση προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε να... πουλήσει ένα κομμάτι από το σακάκι που φορούσε ή από τη γραβάτα του την ημέρα που συνελήφθη στη Τζόρτζια.

Όπως είπε ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «πρόκειται για ένα πολύ καλό κοστούμι και μπορείτε να πάρετε ένα κομμάτι του».

Ο Ντόναλντ Τραμπ την ημέρα της σύλληψής του φορούσε ένα σκούρο μπλε κοστούμι και μία κόκκινη γραβάτα.

Στον ιστότοπο που έχει δημιουργήσει για την καμπάνια του όσοι θέλουν μπορούν να αγοράσουν κούπες καφέ, μπλουζάκια αλλά και χριστουγεννιάτικες κάλτσες με τον ίδιο τη στιγμή της σύλληψης.

Ωστόσο, η διαδικασία της αγοράς του κομματιού από το περίφημο σακάκι δεν είναι τόσο εύκολη. Οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει αρχικά να αγοράσουν 47 κάρτες ψηφιακών συναλλαγών μέσω του ιστοτόπου Collect Trump Cards και στη συνέχεια θα λάβουν ένα κομμάτι είτε από το κοστούμι είτε από τη γραβάτα του.

Όσο για την τιμή του; Πωλείται για 4.699,53 $.

Πηγή: skai.gr

