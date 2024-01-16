Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιώργος Ζαγκλιβέρης: Θρήνος στην κηδεία του 30χρονου ποδοσφαιριστή που έπασχε από σπάνια μορφή καρκίνου

Ο Γιώργος έδωσε τον δικό του δύσκολο αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή, όμως τα ξημερώματα της Δευτέρας άφησε την τελευταία του πνοή.

Γιώργος Ζαγκλιβέρης: Θρήνος στην κηδεία του 30χρονου ποδοσφαιριστή

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα τον 30χρονο ποδοσφαιριστή Γιώργο Ζαγκλιβέρη, στην Παλαιοκώμη Σερρών.

ergreg

Όπως κατέγραψε το Trikalanews.gr, πλήθος κόσμου έσπευσε σήμερα το μεσημέρι στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού για να πει το τελευταίο «αντίο».

Ο Γιώργος έδωσε τον δικό του δύσκολο αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή, όμως τα ξημερώματα της Δευτέρας άφησε την τελευταία του πνοή.

4r43r43

Ο 30χρονος μαχητής, είχε συγκινήσει χιλιάδες κόσμο με τις αναρτήσεις του στα social media, σχετικά με την μάχη του με τον καρκίνο (λέμφωμα Μπέρκετ), καθώς έδωσε δύναμη και κουράγιο σε χιλιάδες κόσμο.

2r2rf2

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κηδεία ποδοσφαιριστής
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark