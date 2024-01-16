Γιώργος Ζαγκλιβέρης: Θρήνος στην κηδεία του 30χρονου ποδοσφαιριστή

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα τον 30χρονο ποδοσφαιριστή Γιώργο Ζαγκλιβέρη, στην Παλαιοκώμη Σερρών.

Όπως κατέγραψε το Trikalanews.gr, πλήθος κόσμου έσπευσε σήμερα το μεσημέρι στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού για να πει το τελευταίο «αντίο».

Ο Γιώργος έδωσε τον δικό του δύσκολο αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή, όμως τα ξημερώματα της Δευτέρας άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 30χρονος μαχητής, είχε συγκινήσει χιλιάδες κόσμο με τις αναρτήσεις του στα social media, σχετικά με την μάχη του με τον καρκίνο (λέμφωμα Μπέρκετ), καθώς έδωσε δύναμη και κουράγιο σε χιλιάδες κόσμο.

