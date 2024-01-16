ΕΕ: Πρόσφυγες οι γυναίκες που φεύγουν από χώρες λόγω ενδοοικογενειακής βίας

Γυναίκες που διαφεύγουν από τις χώρες τους λόγω ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να λαμβάνουν καθεστώς πρόσφυγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απεφάνθη σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ) ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι γυναίκες μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για το καθεστώς του πρόσφυγα σε περιπτώσεις όπου, στη χώρα καταγωγής τους, είναι εκτεθειμένες «λόγω του φύλου τους, σε σωματική ή ψυχική βία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και της ενδοοικογενειακής βίας».

Η υπόθεση που εκδίκασε το ΔΕΚ αφορούσε μια διαζευγμένη Κούρδισσα από την Τουρκία.

Η γυναίκα είπε ότι εξαναγκάστηκε από την οικογένειά της σε γάμο και ότι ο σύζυγός της την έδερνε και την απειλούσε.

Η γυναίκα, μουσουλμάνα, είπε ότι φοβόταν ότι ο σύζυγός της θα τη σκότωνε αν επέστρεφε στην Τουρκία και έκανε αίτηση για να λάβει διεθνή προστασία στη Βουλγαρία. Το βουλγαρικό δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση στο ΔΕΚ.

Στην απόφαση, το ΔΕΚ διευκρινίζει ότι η βία κατά των γυναικών, με βάση το φύλο τους, συνιστά μια μορφή δίωξης και ότι βάσει αυτού του ορισμού αποτελούν επίσης μια κοινωνική ομάδα.

Το ΔΕΚ δεν ανέφερε αν οι αιτούντες για να λάβουν διεθνή προστασία όπως στην περίπτωση της Κούρδισσας, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες ή να τους χορηγείται επικουρική προστασία.

Οποιαδήποτε ή οποιοσδήποτε διώκεται για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή επειδή είναι μέλος συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας μπορεί να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας.

Η επικουρική προστασία ισχύει για ανθρώπους που δεν αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες αλλά υφίστανται βάσιμοι λόγοι ότι θα αντιμετωπίσουν σοβαρή βλάβη αν επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Το βουλγαρικό δικαστήριο πρέπει τώρα να αποφασίσει για την υπόθεση της Κούρδισσας σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.