Ο Πούτιν συγκεντρώνει υπογραφές για επανεκλογή του στη ρωσοκρατούμενη Ουκρανία

Οι κάτοικοι της ρωσοκρατούμενης πόλης Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία στάθηκαν σήμερα στις ουρές για να δηλώσουν εγγράφως την υποστήριξή τους προς τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις προεδρικές εκλογές, στις οποίες ο ίδιος είναι βέβαιος ότι θα επανεκλεγεί.

Η Ρωσία ανακήρυξε το Ντονέτσκ και τρεις άλλες περιοχές της Ουκρανίας ως δικά της εδάφη τον Σεπτέμβριο του 2022, σε μια κίνηση την οποία η Ουκρανία και οι περισσότερες χώρες στα Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν ως παράνομη.

Η διενέργεια των εκλογών τον Μάρτιο στις περιοχές αυτές είναι σημαντική για τη Μόσχα με την έννοια ότι δείχνει πως τις έχει ενσωματώσει ως «νέα εδάφη», παρόλο που δεν τις ελέγχει πλήρως στρατιωτικά.

Η Ουκρανία λέει ότι η διεξαγωγή τους είναι παράνομη και άκυρη.

Ο Πούτιν χρειάζεται να συγκεντρώσει 300.000 υπογραφές έως τις 31 Ιανουαρίου για να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του επειδή ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία κατεβαίνει υποψήφιος, αντί να τον ορίσει ένα πολιτικό κόμμα ως υποψήφιο.

Οι υποστηρικτές του στο Ντονέτσκ δήλωσαν πως χαίρονται που μπήκαν τα ονόματά τους στο κατάλογο των υπογραφόντων.

«Αυτό είναι το μέλλον μας, η ζωή μας, η ηρεμία μας. Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει σε αυτό, όπως και ο πρόεδρος», δήλωσε μία γυναίκα, η Όλγα, στο Reuters.

Σχεδόν δύο χρόνια έχουν περάσει από την έναρξη του πολέμου και δεν υπάρχει καμία ένδειξη για τον τερματισμό του και καμία πλευρά δεν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο για πολλούς μήνες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ότι οποιαδήποτε μείωση των πιέσεων που ασκούνται στη Ρωσία θα μπορούσε να προσθέσει χρόνια πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

