Μία Ευρώπη στην οποία μπορεί κάποιος να είναι όποιος θέλει, να αγαπά όποιον θέλει, να ζει όπου θέλει έχει να κάνει με αξίες οι οποίες διακυβεύονται στις ευρωεκλογές του Ιουνίου και για τις οποίες πρέπει οι πολίτες να αγωνιστούν τόνισε ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, το οποίο έχει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου, μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

«Βλέπουμε σήμερα τα δικαιώματα των γυναικών να βρίσκονται υπό πίεση, βλέπουμε τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των ΛΟΑΤΚΙ να είναι περιορισμένα, βλέπουμε την επιστροφή των φασιστικών συμβόλων στους δρόμους μας και την άνοδο της αντισημιτικής βίας. Η μάχη εναντίον των δαιμόνων μας ποτέ δεν τελειώνει. Παραμένει το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο, για όλους μας», ανέφερε ο Αλεξάντερ Ντε Κροο.

Προσέθεσε ότι ακόμη όμως πολλοί νέοι Ευρωπαίοι από κάθε γωνιά της ηπείρου «δεσμεύονται για μια ελεύθερη Ευρώπη, μία Ευρώπη στην οποία μπορείς να ζεις όπου θες, μία Ευρώπη που μπορείς να αγαπάς όποιον θες, μία Ευρώπη στην οποία μπορείς να είσαι όποιος θέλεις. Αυτές οι αξίες είναι αυτές οι οποίες διακυβεύονται στις ευρωεκλογές τον Ιούνιο. Είναι ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να αγωνιστούμε».

Σημείωσε ότι «το 2024 θα είναι κρίσιμο έτος. Πολλά διακυβεύονται για την Ευρώπη και την Δύση. Πρόκειται για χρονιά κατά την οποία οι δημοκρατίες μας και οι ελευθερίες μας θα τεσταριστούν. Όχι μόνο με τις ευρωεκλογές, αλλά εξίσου με το αμερικανικό κογκρέσο, εξίσου με τις εκλογές για την αμερικανική προεδρία. Εάν το 2024 μας φέρει «την Αμερική πρώτη ξανά», περισσότερο από ποτέ η Ευρώπη θα είναι μόνη της».

«Πρέπει να βάλουμε την Ευρώπη σε πιο στέρεο έδαφος, πιο ισχυρή, πιο κυρίαρχη, πιο αυτοδύναμη, μία Ευρώπη που έχει αποτελέσματα και κάνει διαφορά στις ζωές των πολιτών», υπογράμμισε ο Βέλγος Πρωθυπουργός.

Όσον αφορά στο μεταναστευτικό επισήμανε ότι πρόκειται για ζήτημα πολύπλοκο «το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί μέσα σε μία νύχτα. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρώπη είναι να διαχειριστεί το μεταναστευτικό, να ελέγξει το μεταναστευτικό και να το κάνει πιο ανθρώπινο για όλους όσοι εμπλέκονται».

«Χρειάζεται να έχουμε ευρείες εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες, χρειάζεται να συνεργαζόμαστε με αυτές τις χώρες στον τομέα του εμπορίου, την ενέργεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ταλέντων. Η Ευρώπη χρειάζεται να κάνει τις χώρες στις γειτονικές μας περιοχές πιο σταθερές», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά στην κλιματική κρίση, ο Αλεξάντερ Ντε Κρόο σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να εστιάσει στο να μειώσει τις εκπομπές αερίων, να στηρίξει τις εταιρείες που χρησιμοποιούν πράσινες τεχνολογίες, να γίνει πιο ουδέτερη τεχνολογικά στις πολιτικές, ενώ έκανε λόγο για πράσινες επενδύσεις προσβάσιμες σε όλους.

Τέλος, σε σχέση με την διεύρυνση ανέφερε ότι ο στόχος της βελγικής προεδρίας είναι να δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη.

