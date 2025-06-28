Τραμπ: «Πιθανή» μια εκεχειρία στη Γάζα μέσα στην επόμενη εβδομάδα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι πιστεύει πως είναι πιθανόν να επιτευχθεί εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Σε μια εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της ΛΔ του Κονγκό και της Ρουάντας, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι θεωρεί πως η εκεχειρία είναι «κοντά». Ανέφερε ότι μόλις μίλησε με «κάποιους από τους ανθρώπους» που προσπαθούν να επιτύχουν μια κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Άλλωστε, όπως ανέφεραν χθες Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν, σε τηλεφωνική επικοινωνία, σε έναν «γρήγορο» τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιχειρήσεις στη Γάζα. Ισραηλινά πυρά και αεροπορικά πλήγματα στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον 56 Παλαιστίνιους, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές υγείας.

Ταυτόχρονα, το -υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ- Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), έχει επικριθεί έντονα από ανθρωπιστικές οργανώσεις, τον ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι επιχειρήσεις του σημαδεύονται σχεδόν καθημερινά από σκηνές χάους και πολύνεκρα επεισόδια.

Η οργάνωση Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) ζήτησε σήμερα τη διάλυση του GHF, δηλώνοντας ότι αυτό το σχέδιο «είναι μια επίφαση συστήματος διανομής τροφίμων που προκαλεί αλυσιδωτές σφαγές».

«Το σχέδιο διανομής επισιτιστικής βοήθειας στη Γάζα, που αναπτύχθηκε και χρηματοδοτείται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και ξεκίνησε πριν από έναν μήνα, φαίνεται να είναι σχεδιασμένο για να εξευτελίσει τους Παλαιστίνιους, αναγκάζοντάς τους να επιλέξουν μεταξύ της λιμοκτονίας και του να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να πάρουν την ελάχιστη ποσότητα τροφής», δήλωσαν οι MSF.

