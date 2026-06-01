Προειδοποίηση Ιράν για πλήρες κλείσιμο Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Παύουν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών, λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο.

Το Tasnim αναφέρει επίσης ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν οι ιρανικές απαιτήσεις για τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο.

Ακόμη, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τονίζεται ότι το Ιράν και το λεγόμενο «Μέτωπο της Αντίστασης», στο οποίο περιλαμβάνονται σιιτικοί σύμμαχοι στην Υεμένη, τον Λίβανο και το Ιράκ, έχουν διαμορφώσει ένα σχέδιο δράσης που προβλέπει τον πλήρη αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ και την ενεργοποίηση και άλλων μετώπων, μεταξύ των οποίων και ου Στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, με στόχο την «τιμωρία» του Ισραήλ και των υποστηρικτών του.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, αν οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν στην Υεμένη, ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση, ένας προφανής στόχος θα ήταν το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ένα κομβικό σημείο στρατηγικής σημασίας για τη ναυσιπλοΐα και ένα στενό πέρασμα που ελέγχει τη θαλάσσια κυκλοφορία προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Ειδικότερα, το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, γνωστό και ως «Πύλη των Δακρύων», συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, χωρίζοντας την Υεμένη στην Αραβική Χερσόνησο από το Τζιμπουτί και την Ερυθραία στην Αφρική.

«Η παραβίαση σε ένα μέτωπο συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες οποιασδήποτε παραβίασης», δήλωσε νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα, αναφερόμενος στις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο. Έχει επίσης προκαλέσει παγκόσμιο οικονομικό πλήγμα, αυξάνοντας τις τιμές της ενέργειας, καθώς το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε το Στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας παγκόσμια θαλάσσια οδό ανεφοδιασμού για πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο.

«Η άμεση παύση των επιθετικών και βίαιων στρατιωτικών επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος στη Γάζα και τον Λίβανο, καθώς και η ανάγκη πλήρους αποχώρησης του καθεστώτος από τα κατεχόμενα εδάφη στον Λίβανο, έχουν τονιστεί από Ιρανούς αξιωματούχους και διαπραγματευτές. Δεν θα υπάρξουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν οι θέσεις του Ιράν και του «Μέτωπου της Αντίστασης» επί του ζητήματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Tasnim.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.