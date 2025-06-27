Γάζα: Η στιγμή που ένα νεαρός γλιτώνει τον θάνατο σε βομβαρδισμό - Βίντεο

Συγκλονίζει βίντεο από τη Λωρίδα της Γάζας που θυμίζει ταινία καταστροφής του Χόλιγουντ. Ένας νεαρός Παλαιστίνιος που κάνει ανύποπτος ποδήλατο γλιτώνει από τα συντρίμμια που έπεσαν ξαφνικά στο κεφάλι του κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής της Παρασκευής σε γειτονιά στον θύλακα.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο νεαρός υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Το βίντεο, που παρουσιάζουν αραβικά και ιρανικά κανάλια δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

این یک صحنه فیلم نیست ،

فرار یک پسر دوچرخه‌سوار از آواری که به یکباره بر سرش می‌ریزد

امروز پس از یک حمله هوایی اسرائیلی در محله شیخ رضوان، غزه این صحنه اتفاق افتادامروز پس از یک حمله هوایی اسرائیلی در غزه این صحنه اتفاق افتاد#ישראל_נמחץ pic.twitter.com/x8pwWBmg8T — Qasem (@qasem_0201) June 27, 2025

Πηγή: skai.gr

