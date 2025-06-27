Λογαριασμός
Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που ένα νεαρός με ποδήλατο γλιτώνει τον θάνατο σε βομβαρδισμό στη Γάζα

Ένα νεαρός που κάνει ποδήλατο γλιτώνει από τα συντρίμμια που έπεσαν ξαφνικά στο κεφάλι του κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής

Γάζα: Η στιγμή που ένα νεαρός γλιτώνει τον θάνατο σε βομβαρδισμό - Βίντεο

Συγκλονίζει βίντεο από τη Λωρίδα της Γάζας που θυμίζει ταινία καταστροφής του Χόλιγουντ. Ένας νεαρός Παλαιστίνιος που κάνει ανύποπτος ποδήλατο γλιτώνει από τα συντρίμμια που έπεσαν ξαφνικά στο κεφάλι του κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής της Παρασκευής σε γειτονιά στον θύλακα. 

Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο νεαρός υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Το βίντεο, που παρουσιάζουν αραβικά και ιρανικά κανάλια δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ IDF Λωρίδα της Γάζας
