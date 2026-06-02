«Τραγικά τα όσα συμβαίνουν στη Βόρεια Ήπειρο» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, αναφερόμενη στα επεισόδια που σημειώθηκαν το περασμένο Σάββατο στην περιοχή Σβέρνιτσα της Αλβανίας, κατά τα οποία Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε σε διαμαρτυρίες για την καταπάτηση περιουσιακών στοιχείων ομογενών.

«Η κυβέρνηση θα έπρεπε να μιλήσει σοβαρά, σοβαρά και ανοιχτά και δημόσια και πανευρωπαϊκά όσον αφορά την απέλαση του Αλβανού πρέσβη» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα, τόνισε πως «θέλετε να μου πείτε ότι υπάρχει έστω ένας Έλληνας αυτή τη στιγμή ο οποίος νιώθει υπερηφάνεια με τις δηλώσεις του Ράμα, πιστεύετε ότι νιώθουμε υπερηφάνεια όταν βλέπουμε τον Ράμα να μπαίνει και να αλωνίζει μέσα στη χώρα μας και να κάνει προεκλογικές ομιλίες και να κάνει συγκεντρώσεις;

Πείτε μου λίγο, πήγε ο Έλληνας πρωθυπουργός ποτέ, μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε χώρα και να κάνει προεκλογικές ομιλίες; Μπορεί να μπαίνει και να πηγαίνει όπου θέλει, όποτε θέλει, ό,τι ώρα θέλει και να συγκεντρώνει κόσμο;»

«Αυτό θα το κάνω θέμα στην Ευρώπη και όχι απλά με νιαουρίσματα, αλλά εδώ μιλάμε ότι χρειάζεται να έρθουν ψηφίσματα όπως φέραμε και ήμουν η μόνη που έφερα ψήφισμα και ψηφίστηκε για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει και δυστυχώς δεν γίνεται ούτε από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι δεν τις εμπιστεύεται, καθώς και στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές «έχουν πέσει έξω», αναφέροντας ότι ούτε ο κόσμος πιστεύει σε αυτές.

Για την άνοδο του κόμματος της κ. Καρυστιανού, τόνισε ότι προέρχεται «από αυτούς οι οποίοι εργαλειοποίησαν, όπως είναι ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου, από αυτούς λοιπόν που καπηλεύτηκαν την τραγωδία».

«Εμείς ήμασταν το μόνο κόμμα που ασκήσαμε σοβαρή αντιπολίτευση πάνω σε αλήθειες και με σοβαρά επιχειρήματα και εκδηλώσεις και μιλώντας για όλες τις παθογένειες και τις εγκληματικές παραλήψεις που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία» τόνισε.

Για την προοπτική συνεργασίας με κάποιο κόμμα, επισήμανε ότι η «Φωνή Λογικής» δεν χρειάζεται συνεργασία με κανέναν και δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο στο άμεσο μέλλον.

Ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία για διαφάνεια και καλύτερη οικονομία, αλλά δεν τα έχει αυτά, είπε.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα και σε περιστατικό που ξεκίνησε από 19χρονη φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο Κρήτης, η οποία είπε ότι οι παρελάσεις gay pride προσβάλλουν τη θρησκεία των χριστιανών ορθόδοξων, με αποτέλεσμα να δεχθεί «απειλές για τη ζωή της» από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

«Βγήκε η Επιτροπή Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης να της κάνει επίπληξη για ρητορική μίσους. (...) Σε μια σοβαρή χώρα όχι απλά δεν θα τολμούσαν να βγάλουν ανακοίνωση, αλλά δεν θα υπήρχε καμία τέτοια επιτροπή Ισότητας Φύλων. Πώς διατηρούνται αυτές οι επιτροπές Ισότητας Φύλων την ώρα που τα πανεπιστήμιά μας δεν έχουν κάμερες, δεν έχουν τουρνικέ, δεν έχουν ασφάλεια στις εστίες;»

Πηγή: skai.gr

