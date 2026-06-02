Τραγωδία στην Αϊόβα: Ένοπλος σκότωσε 6 μέλη της οικογένειάς του και αυτοκτόνησε

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πολιτεία της Αϊόβα στις ΗΠΑ έπειτα από περιστατικό με σειρά πυροβολισμών σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία προκλήθηκαν λόγω οικογενειακής διαμάχης.

Νεκρός εντοπίστηκε επίσης και ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο καθώς μετά τις δολοφονίες των συγγενών του αυτοπυρπολήθηκε.

Όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα της Αϊόβα, τα θύματα ήταν συγγενικά πρόσωπα του υπόπτου, του 52χρονου Ryan Willis McFarland. Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, Άντονι Κις, χαρακτήρισε την υπόθεση «κακή πράξη», τονίζοντας τη σοβαρότητα της τραγωδίας που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν τη Δευτέρα σε διαφορετικά σημεία της Αϊόβα. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν λίγο μετά το μεσημέρι σε κατοικία, όπου εντόπισαν τέσσερα άτομα νεκρά από τραύματα πυροβόλου όπλου. Όλα τα θύματα διαπιστώθηκε ότι είχαν καταλήξει επί τόπου.

Ο McFarland είχε εγκαταλείψει την κατοικία πριν από την άφιξη των αρχών, ωστόσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε μονοπάτι δίπλα στο ποτάμι, κοντά σε πεζογέφυρα. Παρά την παροχή πρώτων βοηθειών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές βρήκαν ακόμη έναν άνδρα νεκρό από πυροβολισμό σε διαφορετική κατοικία. Ακολούθησε έρευνα σε επαγγελματικό χώρο, όπου εντοπίστηκε και έκτο θύμα, επίσης νεκρό από πυροβολισμό.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως οι επιθέσεις συνδέονται με οικογενειακή διαμάχη, ενώ όλα τα θύματα λογίζονται ως μέλη της οικογενείας του δράστη.

Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα ή τις ηλικίες των θυμάτων, επισημαίνοντας ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι ο ύποπτος είχε ποινικό μητρώο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

🇺🇸 | URGENTE: Siete personas, incluido el presunto autor de los disparos, murieron en un tiroteo en Muscatine, Iowa. La policía cree que las víctimas eran miembros de la misma familia. pic.twitter.com/LCPURAsvi9 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 2, 2026

Η Αϊόβα, πόλη περίπου 23.500 κατοίκων στις όχθες του Mississippi River, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το πολύνεκρο περιστατικό. Ο δήμαρχος της πόλης, Brad Bark, έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook: «Οι καρδιές μας είναι βαριές απόψε μετά τους τραγικούς πυροβολισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε αθώους ανθρώπους».

Πηγή: skai.gr

