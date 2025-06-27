Δύο άνδρες, μέλη ενός δικτύου διακινητών που κρίθηκαν ένοχοι για τον θάνατο 53 μεταναστών μέσα σε μια νταλίκα στο Τέξας, το 2022, καταδικάστηκαν σήμερα ο ένας σε ισόβια και ο άλλος σε κάθειρξη 83 ετών.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Αντόνιο εξέδωσε την ετυμηγορία του για τον Φελίπε Ορντούνα-Τόρες, 30 ετών και τον Αρμάντο Γκονσάλες Ορτέγκα, 55 ετών, ακριβώς τρία χρόνια από την ημέρα που αποκαλύφθηκε η τραγωδία.

Περίπου 60 μετανάστες από τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα και το Μεξικό, μεταξύ των οποίων ήταν οκτώ παιδιά και μια έγκυος, επιβιβάστηκαν στα τέλη Ιουνίου του 2022 σε μια νταλίκα, της οποίας το σύστημα κλιματισμού δεν λειτουργούσε.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, από τα σύνορα του Μεξικού προς το Σαν Αντόνιο, η θερμοκρασία μέσα στο όχημα ανέβαινε και κάποιοι από τους μετανάστες άρχισαν να ζητούν βοήθεια, χτυπώντας τις λαμαρίνες. Μάταια.

Συνολικά, 53 από αυτούς πέθαναν, οι 48 πριν καν φτάσει το βαρύ όχημα στο Σαν Αντόνιο. Οι άλλοι 5 πέθαναν στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν και μόνο 11 επέζησαν.

«Αυτοί οι εγκληματίες θα περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους στη φυλακή επειδή έκαναν την ωμή επιλογή να επωφεληθούν από την ανθρώπινη τραγωδία», σχολίασε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κάθε μετανάστης πλήρωσε τους διακινητές 12-15.000 δολάρια.

Ο Φελίπε Ορντούνα-Τόρες, που θεωρείται ηγετικό στέλεχος του δικτύου, καταδικάστηκε σε ισόβια. Ο συνεργός του, που συμμετείχε στον συντονισμό της επιχείρησης, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 83 ετών. Άλλοι πέντε άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για την ίδια υπόθεση αλλά οι ποινές τους θα ανακοινωθούν τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο.

Ένα φερόμενο στέλεχος του ίδιου δικτύου, ο Ριγκομπέρτο Μιράντα-Ορόσκο, συνελήφθη στη Γουατεμάλα τον Αύγουστο του 2024 και εκδόθηκε στις ΗΠΑ όπου θα δικαστεί στις 29 Σεπτεμβρίου.

