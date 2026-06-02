Ένα περιστατικό μεταξύ δύο 11χρονων κατά τη διάρκεια παιχνιδιού μπάσκετ σε περιοχή του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το περιστατικό έγινε στα μέσα του προηγούμενου μήνα (16/5), σε υπαίθριο χώρο της περιοχής, όταν το ένα από τα δύο παιδιά χτύπησε το άλλο στο πρόσωπο, την ώρα που παίζανε μπάσκετ.

Μετά από καταγγελία του πατέρα του ανήλικου που δέχθηκε την επίθεση, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του ανήλικου και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονιών του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.