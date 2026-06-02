Συμφωνία με το Ιράν για παράταση της εκεχειρίας και επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ «την επόμενη εβδομάδα» βλέπει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Όπως ανέφερε στο ABC News τα ξημερώματα: «εΕναι πιθανό. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα, όπως πιθανώς παρατηρήσατε νωρίτερα». Το μικρό πρόβλημα, κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι με τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου.

«Μίλησα με τη Χεζμπολάχ και είπα να μην πυροβολούν. Και μίλησα με τον Μπίμπι (Μπενιαμίν Νετανιάχου) και είπα να μην πυροβολούν, και οι δύο πλευρές σταμάτησαν να πυροβολούν ο ένας τον άλλον», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ σημείωσε πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν ίσως είναι «ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη». «Δεν είναι απλό θέμα», συνέχισε. «Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν, μια πολύ μεγάλη χώρα που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει μεγάλη εχθρότητα, πραγματικά. Δεν είναι λοιπόν εύκολο για αυτούς. Στην πραγματικότητα, δεν είναι εύκολο ούτε από τη δική μας πλευρά. Αλλά παίρνουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε», τόνισε.

Όσον αφορά το πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω την επόμενη εβδομάδα». Όπως σημείωσε, ο ίδιος δεν έχει συμφωνήσει ακόμα επειδή «πρέπει να εξασφαλίσω μερικά ακόμη σημεία».

Η Χεζμπολάχ συμφώνησε με το Ισραήλ για παύση των εχθροπραξιών

Παράλληλα, Λίβανος ανακοίνωσε πως η Χεζμπολάχ δέχτηκε το αμερικανικό σχέδιο για παύση των επιθέσεων στο Ισραήλ, σημειώνοντας πως και το Ισραήλ δεν θα κάνει επιθέσεις στη Βηρυτό.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με τη σειρά του επιβεβαίωσε τη συμφωνία, ωστόσο προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις στη Βηρυτό θα συνεχιστούν «εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας».

