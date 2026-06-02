Κιμ Καρντάσιαν-Λιούις Χάμιλτον: Ποδηλατάδα, μπικίνι και νέες φήμες για ειδύλλιο

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον φαίνεται πως ζουν την πιο έντονη φάση της σχέσης τους, με τα κοινά τους στιγμιότυπα να δίνουν ξανά τροφή στα διεθνή μέσα.

Το ζευγάρι, που σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα είναι μαζί τους τελευταίους μήνες, απόλαυσε μια χαλαρή βόλτα με ποδήλατο, την οποία η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, η διάσημη τηλεπερσόνα ποζάρει χαμογελαστή, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον φαίνεται να έχει αναλάβει ρόλο… φωτογράφου, απαθανατίζοντάς την την ώρα που εκείνη προσπαθεί, μάλλον αγχωμένη, να κρατήσει την ισορροπία της.

Η ανάρτηση, όμως, δεν έμεινε μόνο στην ποδηλατάδα. Η Κιμ Καρντάσιαν φρόντισε να «ανεβάσει» και μερικές πιο αποκαλυπτικές φωτογραφίες, ποζάροντας με λευκό μπικίνι και μαύρο μπικίνι, κερδίζοντας όπως ήταν αναμενόμενο χιλιάδες σχόλια. Τα στιγμιότυπα ήρθαν να προστεθούν στη συνεχή φημολογία γύρω από τη σχέση της με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, η οποία δείχνει να προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.

Μάλιστα, ο Λιούις Χάμιλτον φέρεται να έχει ήδη περάσει χρόνο και με τα παιδιά της Κιμ Καρντάσιαν. Η ίδια, που έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τον Κάνιε Γουέστ, θεωρείται ιδιαίτερα προσεκτική με τους ανθρώπους που βάζει στην προσωπική και οικογενειακή της ζωή, γεγονός που κάνει την παρουσία του Βρετανού οδηγού δίπλα της ακόμη πιο σημαντική.

Οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και πολλά χρόνια, όμως οι φήμες για κάτι περισσότερο άρχισαν να φουντώνουν τους τελευταίους μήνες. Το ειδύλλιο δείχνει να γίνεται όλο και πιο σοβαρό, με πηγές του περιβάλλοντός τους να αναφέρουν ότι η οικογένεια της Κιμ Καρντάσιαν έχει πολύ καλή άποψη για τον Λιούις Χάμιλτον. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που σχολιάζουν πως οι δυο τους έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: ξέρουν πολύ καλά πώς να ζουν κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς να χάνουν τον έλεγχο της εικόνας τους.

Πηγή: skai.gr

