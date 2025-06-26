Γάζα: Τουλάχιστον 56 νεκροί από ισραηλινά πυρά το τελευταίο 24ωρο

Ισραηλινά πυρά και αεροπορικά πλήγματα στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον 56 Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές υγείας, σε νεότερο απολογισμό.
Η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα ανέφερε πως στα θύματα συγκαταλέγονται έξι άνθρωποι που αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια και σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σήμερα.
Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινή επιδρομή εναντίον μιας ομάδας αμάχων κοντά στον κόμβο Αλ-Μπαράκα στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ της κεντρικής Γάζας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.
Προηγούμενος απολογισμός ανέφερε 21 νεκρούς από νωρίς σήμερα τα ξημερώματα.
- FΤ: Η Ευρώπη εκτιμά ότι παραμένει άθικτο το απόθεμα ουρανίου του Ιράν - Είχε μεταφερθεί πριν τα αμερικανικά πλήγματα
- Χέγκσεθ κατά ΜΜΕ για την κάλυψη των αμερικανικών επιθέσεων: «Αναγνωρίστε την ιστορική αλλαγή στην ασφάλεια των ΗΠΑ»
- Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ζητά αναβολή της δίκης του για διαφθορά - Αντιδράσεις από την παρέμβαση Τραμπ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.