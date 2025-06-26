Λογαριασμός
Γάζα: Τουλάχιστον 56 νεκροί από ισραηλινά πυρά το τελευταίο 24ωρο

Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινή επιδρομή εναντίον μιας ομάδας αμάχων κοντά στον κόμβο Αλ-Μπαράκα στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ της κεντρικής Γάζας

Γάζα

Ισραηλινά πυρά και αεροπορικά πλήγματα στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον 56 Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές υγείας, σε νεότερο απολογισμό.

Η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα ανέφερε πως στα θύματα συγκαταλέγονται έξι άνθρωποι που αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια και σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σήμερα.

Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινή επιδρομή εναντίον μιας ομάδας αμάχων κοντά στον κόμβο Αλ-Μπαράκα στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ της κεντρικής Γάζας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.

Προηγούμενος απολογισμός ανέφερε 21 νεκρούς από νωρίς σήμερα τα ξημερώματα. 

