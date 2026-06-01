Νέα επίθεση Καρανίκα σε Τσίπρα: «Η αριστερά δεν νοείται χωρίς σοσιαλισμό, είτε του αρέσει, είτε όχι»

Νέες επικρίσεις απέναντι στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα από τον άλλοτε συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Καρανίκα.

Ο Νίκος Καρανίκας, μετά και την ανακοίνωση του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι αντιγράφει τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023, επαναλαμβάνοντας ότι έχει μαζέψει στο πλευρό του όλα τα ρετάλια του κόμματος.

«Σχεδόν όλα τα κόμματα, επειδή είναι άνευρα στο ζήτημα της ουσίας του διακυβεύματος, αποφεύγουν να τοποθετηθούν ξεκάθαρα. Εξαίρεση αποτελεί η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν λέει ότι θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό, αλλά ότι θα τον κάνει καλύτερο. Το ΠΑΣΟΚ και η Αριστερά λένε ότι δεν θέλουν τον καπιταλισμό. Η κυρία Καρυστιανού είναι ένα κεντρώο κόμμα. Έχει ως κέντρο τα ζητήματα ηθικής και έχει ορίσει πέντε βασικά ζητήματα. Μέσα σε αυτά είναι και η διατήρηση των δημόσιων αγαθών, ενώ το ίδιο πράγμα λέει και ο Τσίπρας στην ιδρυτική διακήρυξη. Δεν μας λέει όμως ούτε η μία ούτε ο άλλος εάν αυτά τα δημόσια αγαθά θα περάσουν στην κυριότητα του Δημοσίου. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον, εν ολίγοις. Ο Τσίπρας αντέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023» ανέφερε συγκεκριμένα μιλώντας στο Action24.

Ο Νίκος Καρανίκας επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα τονίζοντας ότι δεν νοείται αριστερά χωρίς σοσιαλισμό, είτε αρέσει στον ίδιο, είτε όχι. «Ως κόμμα ο Τσίπρας μάς παρουσίασε δύο κείμενα και μια ομιλία. Το προηγούμενο διάστημα ήταν τα προκαταρκτικά του με την παρουσίαση του βιβλίου του για να δει τι τσιμπάει. Ξεκίνησε σαν κέντρο, λέγοντας για δημοκρατικό καπιταλισμό, και είδε στην πορεία ότι το κέντρο δεν ανταποκρίνεται. Ξεκίνησε με rebranding και τελικά το γύρισε στο reunion, μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα πρώην μέλη του, τα οποία μετατράπηκαν αυτόβουλα σε ακόλουθους από ισότιμα μέλη ενός κόμματος.

Η Αριστερά δεν νοείται χωρίς σοσιαλισμό, είτε αρέσει, είτε όχι στον Τσίπρα αυτή είναι η αλήθεια, Διαβάζοντας το μανιφέστο και την ιδρυτική διακήρυξη, βλέπουμε ότι αυτά τα δύο κείμενα δεν συμφωνούν, δεν συνομιλούν, σαν να τα έγραψαν άλλοι άνθρωποι. Το πρώτο κείμενο είναι ένα αόριστο, γενικόλογο κείμενο που μιλά για μια συμπαράταξη τριών ρευμάτων. Δεν έκαναν όμως μια παραμικρή κίνηση του εγκεφάλου τους να δουλέψει, ώστε να παρουσιάσουν ποια είναι αυτά τα τρία ρεύματα σήμερα και όχι γενικά και αόριστα. Στη διακήρυξη βλέπουμε ότι δεν προσεγγίζει τη συμπαράταξη, έχει κάνει ένα αριστερό κείμενο πλέον».

Πηγή: skai.gr

