Συμφωνία Τραμπ – Νετανιάχου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα «εντός δύο εβδομάδων»

Μετά το αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν, σε τηλεφωνική επικοινωνία, σε έναν «γρήγορο» τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, αναφέρει το Times of Israel επικαλούμενο πηγή του Israel Hayom που γνωρίζει το θέμα.

Το ισραηλινό μέσο, μάλιστα, αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα τερματιστεί εντός δύο εβδομάδων, το αγαπημένο χρονικό πλαίσιο του Αμερικανού προέδρου.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Τέσσερα αραβικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ και της Αιγύπτου, θα έχουν από κοινού τον έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας αντί της Χαμάς. Η ηγεσία της οργάνωσης θα εξοριστεί και όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν.

Ωστόσο, οι Άραβες σύμμαχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στη μεταπολεμική αποκατάσταση της Γάζας, ελλείψει της ισραηλινής συναίνεσης σε μια μελλοντική λύση δύο κρατών, αλλά ο Νετανιάχου έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιονδήποτε ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα.

Επιπλέον, οι ηγέτες της Χαμάς έχουν επίσης απορρίψει εδώ και καιρό τα αιτήματα να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Οι κάτοικοι της Γάζας που επιθυμούν να μεταναστεύσουν θα απορροφηθούν από αρκετές χώρες που δεν κατονομάζονται.

Η Σαουδική Αραβία και η Συρία θα εγκαθιδρύσουν διπλωματικούς δεσμούς με το Ισραήλ και άλλες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, θα εκφράσει την υποστήριξή του σε μια μελλοντική λύση δύο κρατών, υπό την προϋπόθεση ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα προβεί σε μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η Ουάσινγκτον θα αναγνωρίσει την ισραηλινή κυριαρχία σε ορισμένα μέρη της Δυτικής Όχθης.

Στην «ευφορική» τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

