Κένταλ Τζένερ-Τζέικομπ Ελόρντι: Το δείπνο στο Τόκιο και οι φωτογραφίες που τους «πρόδωσαν»

Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι δείχνουν πλέον να μην κρύβονται ιδιαίτερα, με το νέο φημολογούμενο ζευγάρι να απολαμβάνει ακόμη μία κοινή έξοδο, αυτή τη φορά στο Τόκιο.

Kendall Jenner and Jacob Elordi was just spotted having a date night in Japan. The two were spotted having a lovely dinner at a Japanese restaurant. According to sources the two have been madly in love with each other and sources are saying that kendall is really into Jacob. She… pic.twitter.com/xLkRuUWwGi June 1, 2026

Το μοντέλο και ο ηθοποιός βρέθηκαν σε γνωστό εστιατόριο της ιαπωνικής πρωτεύουσας, αγαπημένο στέκι διασήμων, όπου δείπνησαν με φίλους και δεν αρνήθηκαν να ποζάρουν με θαυμαστές και εργαζομένους του μαγαζιού. Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, η Κένταλ Τζένερ εμφανίζεται χαλαρή και χαμογελαστή, ντυμένη στα μαύρα, ενώ ο Τζέικομπ Ελόρντι στέκεται δίπλα της με ιδιαίτερα τρυφερή διάθεση, ακουμπώντας διακριτικά στον ώμο της.

Η έξοδος στο Τόκιο έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά τις εικόνες από τη Χαβάη, όπου η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι είχαν απαθανατιστεί στην παραλία, απολαμβάνοντας κρασί και χαλαρές στιγμές μακριά από το Χόλιγουντ. Εκείνη η εμφάνιση θεωρήθηκε από πολλούς η πρώτη πιο ξεκάθαρη ένδειξη ότι ανάμεσά τους υπάρχει κάτι περισσότερο από μια απλή φιλία, ενώ λίγο αργότερα οι δυο τους βρέθηκαν και σε διπλό ραντεβού με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Μάλιστα, πηγές κοντά στην οικογένεια υποστηρίζουν ότι η Κάιλι Τζένερ είναι ενθουσιασμένη με το νέο ειδύλλιο της αδελφής της και ότι οι τέσσερίς τους περνούν πολύ καλά μαζί.

Οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και χρόνια, καθώς ο Τζέικομπ Ελόρντι είχε δώσει το παρών στο πάρτι γενεθλίων της Κένταλ Τζένερ το 2022, ενώ είχαν θεαθεί να συνομιλούν και στο πάρτι του Vanity Fair μετά τα Όσκαρ τον περασμένο Μάρτιο. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα η σχέση τους φαίνεται να έχει αλλάξει επίπεδο, με τις εξόδους σε Χαβάη, Λος Άντζελες, Μοντεσίτο και τώρα Τόκιο να δίνουν την εντύπωση πως το ειδύλλιο προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.

🚨 EXCLUSIVE: Kendall Jenner and Jacob Elordi enjoyed what looked like a very private beach hang in Hawaii over the weekend, according to a photo TMZ obtained. pic.twitter.com/DQheHK1LPg — TMZ (@TMZ) May 18, 2026

Πηγή: skai.gr

